Акціі від А-банк

"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:53
Підсумки акції "Спробуй безконтакт– вигравай топовий смарт"
Підсумки першого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:55
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Підсумки другого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Папін Артемій
Андрійович
iPhone 13
Беженар
Олександр
Васильович
iPhone 13
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