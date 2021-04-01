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Акціі від А-банк

Акціі від А-банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 12:53

Підсумки акції "Спробуй безконтакт– вигравай топовий смарт"

Підсумки першого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
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Повідомлень: 2457
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:55

"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Підсумки другого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"

Переможці:
Папін Артемій
Андрійович
iPhone 13
Беженар
Олександр
Васильович
iPhone 13
https://a-bank.com.ua/static/contact_le ... ion_ua.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2457
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<123
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+ Додати
    тему
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на тему
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