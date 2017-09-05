Акціі від А-банк

"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 07 гру, 2021 12:53
Підсумки акції "Спробуй безконтакт– вигравай топовий смарт"
Підсумки першого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Лазаренко Ірина
Олександрівна
iPhone 13
Спорніков
Станіслав
Олексійович
iPhone 13
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:55
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Підсумки другого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
Папін Артемій
Андрійович
iPhone 13
Беженар
Олександр
Васильович
iPhone 13
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:29
Підсумки третього розіграшу акції
Підсумки третього розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Терещенко
Сергій
Миколайович
iPhone 13
Богданов Роман
Константинович
iPhone 13
Додано: П'ят 24 гру, 2021 09:54
Підсумки четвертого розіграшу акції
Підсумки четвертого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
ПІБ переможця
Наконечна Аліна
Василівна
iPhone 13
Крячко Іван
Олександрович
iPhone 13
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:28
Підсумки п'ятого розіграшу акції
Підсумки п'ятого розіграшу акції
"Спробуй безконтакт – вигравай топовий смарт"
Переможці:
28.12.2021 Колєсніков Дмитро
Борисович
iPhone 13
Пузерей Сергій
Сергійович
iPhone 13
Додано: Вів 22 лют, 2022 14:35
Акція «5 років ABank24»
Приєднуйтеся до акції через мобільний додаток ABank24,
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:27
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Купуйте з карткою Mastercard від Абанку в будь-якому куточку світу та вигравайте iPhone 14 та PowerBank.
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1. Додайте картку Mastercard в електронний гаманець Google Pay або Apple Pay, якщо картка ще не додана
2. Здійсніть покупку через електронний гаманець від 500 ₴ в магазині чи інтернеті в будь-якій точці світу
3. Кожна транзакція щотижня буде приймати участь в розіграші одного з 5 смартфонів iPhone 14
Акція триватиме з 10 листопада 2022 р. до 10 грудня 2022 р. включно.
Додано: Вів 16 січ, 2024 13:41
Зігрівайтеся подарунками від Абанку та Mastercard
Розраховуйтеся карткою Mastercard від Абанку через Google/Apple Pay на суму від 300 грн. і вигравайте круті подарунки щотижня!
Акція триває з 15 січня до 15 лютого 2024 року.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zihrivaytesy ... mastercard
Додано: Пон 05 лют, 2024 17:22
100 000 грн від Абанку з карткою «АТБ»
Зустрічайте мільйон клієнтів з карткою «АТБ» та вигравайте 100 000 грн від Абанку
У період з 05.02.2024 до 29.02.2024 здійсніть від 5 покупок у мережі супермаркетів АТБ з карткою «АТБ» на суму від 200 грн кожна і візьміть участь у розіграші.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zustrichayte ... vid-abanku
Додано: Пон 26 лют, 2024 18:20
Абанк дарує гаджети Apple за перекази Payoneer
Здійснюйте перекази по системі «Payoneer» через мобільний застосунок ABank24 на суму від 100 $, 100 €, 4000 грн і візьміть участь у розіграші гаджетів Apple.
Акція триває з 26.02.2024 до 31.03.2024
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/daruyemo-had ... ez-abank24
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