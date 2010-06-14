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Цены и инфляция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:36
интересный вопрос по ценам и инфляции..
год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300
неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
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Xenon
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:50
Xenon написав:
интересный вопрос по ценам и инфляции..
год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300
неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
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alex10
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56
alex10 написав: Xenon написав:
интересный вопрос по ценам и инфляции..
год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300
неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять
да и логистика наверняка подорожала
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clash
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56
Xenon написав:
и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.
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Игорь
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:18
Игорь написав: Xenon написав:
и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.
нет, просто тут подымался вопрос что на многие импортные товары цена в $ выросла
вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20
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Xenon
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:03
clash написав: alex10 написав: Xenon написав:
интересный вопрос по ценам и инфляции..
год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров
1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300
неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять
да и логистика наверняка подорожала
Подгон цифр
Тупо навскидку, цены в долларах
Холодильники среднего ценового диапазона -5%
Смарты -5 -15%
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:19
ЧИА
цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка
при относительной курсовой стабильности. неинтересно
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clash
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:38
clash написав:ЧИА
цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка
при относительной курсовой стабильности. неинтересно
Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда
Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )
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ЧИА
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:56
vitaliian написав: clash написав:ЧИА
цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка
при относительной курсовой стабильности. неинтересно
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.
Если внимательно посмотреть на модели, то там нет новинок и есть 3 конкурента примерно одинаковых характеристик, т.е. цены год назад уже были стабилизированы
Но это не отменяет основного принципа - цены в долларах на технику падают со временем даже после стабилизации, пока модель не снимут с продаж
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