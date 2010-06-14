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Цены и инфляция

Цены и инфляция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:36

Цены и инфляция

интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:50

  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56

  alex10 написав:
  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?

с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять :lol: да и логистика наверняка подорожала
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 10:56

  Xenon написав: и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:18

  Игорь написав:
  Xenon написав: и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

А зачем ? Собрались покупать ещё такой же комплект ? При желании можно найти товары которые за год подешевели, но меня не просите - лень.

нет, просто тут подымался вопрос что на многие импортные товары цена в $ выросла
вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:03

  clash написав:
  alex10 написав:
  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Ситуйовина кагбе натякає про штучне утримання курсу ? Чи на підвищені апетити/витрати продавців ( якщо в світі ті товари не подорожчали)?

с этими карантинами продажи думаю точно падают. Кому надо и так купит. Если уменьшением цены оборот не увеличить, то логично цену приподнять :lol: да и логистика наверняка подорожала


Подгон цифр

Тупо навскидку, цены в долларах

Холодильники среднего ценового диапазона -5%
Смарты -5 -15%

Зображення

Зображення
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:19

ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:38

Цены и инфляция

  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:


Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда

Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:47

  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:56

  vitaliian написав:
  clash написав:ЧИА цены на такие телефоны то вооообще далеко от валютного рынка :D при относительной курсовой стабильности. неинтересно :lol:
когда выходит новая модель брендового смарта ценник на него космос, все хотят заработать, потом постепенно цена падает до уровня главных конкурентов, иногда в 2-3 раза.


Если внимательно посмотреть на модели, то там нет новинок и есть 3 конкурента примерно одинаковых характеристик, т.е. цены год назад уже были стабилизированы

Но это не отменяет основного принципа - цены в долларах на технику падают со временем даже после стабилизации, пока модель не снимут с продаж
ЧИА
 
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