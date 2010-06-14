Цены и инфляция

Вкладчик1234 написав:Оно часто даже дороже импортного
не "часто" а "как правило"
в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоты с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
Минэкономики рассчитывает, что импорт сырца позволит стабилизировать цены на сахар на внутреннем рынке. Напомним, в настоящее время килограмм сахара в рознице продается по цене 23–27.
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/182853
Останні три роки українські цукровари несуть збитки: низькі світові ціни і надлишковий цукор «тиснуть» на внутрішній ринок. В результаті, ми бачимо постійне зменшення посівних площ і виробничих потужностей (через неспрятливу кон’юктуру ринку). При цьому собівартість виробництва щороку зростає, адже зростає собівартість вирощування сировини (високі ціни на нові і кращі гібриди цукрових буряків, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали, тощо), зростає плата за енергоносії, а ще аграрії повинні пристосовуватись фактично до нових погодних умов, при яких доводиться пересівати значні площі. Окрім того, кожного року потрібно підтримувати виробничу базу, адже всі наші підприємства побудовані ще задовго до проголошення незалежності України. .http://www.agroperspectiva.com/ru/actua ... y_05_2020/
я давно пишу что у нашей инфляции немонетарные причины. до карантина пытался купить украинскую сковородку, нашел только чугунные. недавно пытался найти украинский гаражный замок под крестовый ключ , в продаже только российские.