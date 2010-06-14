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Цены и инфляция

Цены и инфляция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:58

ЧИА Решено :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:02

  ЧИА написав:
Первоисточник без цифр заявил, что заметил рост цен на импортную технику
Я привел цифры, показывающие, что это неправда

Было утверждение, что у нас скрытая инфляция в долларах, что курс искусственно занижен
Я показал, что это не так
Вроде как по теме )

рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)

1.
Зображення

цена сейчас
https://bt.rozetka.com.ua/whirlpool_sp4 ... p87249784/

2.
Зображення

https://bt.rozetka.com.ua/faber_inca_lu ... p56368878/

https://bt.rozetka.com.ua/electrolux_ip ... p56342508/

3.
Зображення

https://rozetka.com.ua/zenit_846801/p74312091/
Востаннє редагувалось Xenon в П'ят 09 кві, 2021 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:04

Xenon то Чечёткин :lol: ему и эквайринг дорого :lol:
капец. я реально думал, что будет, пусть не ракета, но какой-нибудь воздушный змей, а тут такая нудьга, что аж валютная ветка цены обсуждает на розетке :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:10

  Xenon написав:рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)


Розетка не показатель

https://comtrading.ua/prod-varochnaya-poverkhnost-electrolux-ipe6453kf-180629/?utm_campaign=6&utm_content=180629&utm_medium=cpc&utm_source=Hotline&utm_term=Electrolux_IPE6453KF_IPE6453KF

http://pointq.com.ua/whirlpool_sp40_802_eu.html

По последней ссылке цена в 1.5 раза ниже розетки )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:15

  ЧИА написав:
  Xenon написав:рост на импорт в валюте минимум на 20% (даже на китайщину!)


Розетка не показатель

https://comtrading.ua/prod-varochnaya-poverkhnost-electrolux-ipe6453kf-180629/?utm_campaign=6&utm_content=180629&utm_medium=cpc&utm_source=Hotline&utm_term=Electrolux_IPE6453KF_IPE6453KF

http://pointq.com.ua/whirlpool_sp40_802_eu.html

По последней ссылке цена в 1.5 раза ниже розетки )

ну да, "контрабас" никуда не делся к сожалению (год назад на таких сайтах цены были тоже ниже розетковских на 15-20%)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:17

  clash написав:ЧИА Решено :lol:


Закрыл тему цен на технику и розетку )
Таки к валюте это относится косвенно
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 13:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Xenon написав:вот и сравнил, и таки да, долларовые цены выросли на процентов 20

Так можливо техніка з Європи?Курс євро з інфляцією за рік якраз близько 20% і виріс.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:22

  Xenon написав:интересный вопрос по ценам и инфляции..

год назад покупал новую технику в одном известном инет магазине, и вот сравнил цены с тогда и сейчас на теже самые модели товаров

1. холодильник - был 26к сейчас 35к
2. варочная пов. было 10600 стало 12300
3. вытяжка 7999 стало 9999
4. смеситель 3к стало 4300


неслабый рост на импортные товары при стабильном курсе :0)

Так не только на импорт, а на олию, сахар, масло, сыр и прочее украинское - тоже. Оно часто даже дороже импортного
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:26

  ЧИА написав:
  clash написав:ЧИА Решено :lol:


Закрыл тему цен на технику и розетку )
Таки к валюте это относится косвенно

был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:Оно часто даже дороже импортного
не "часто" а "как правило"
в феврале-марте было завезено 40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоты с нулевой ставкой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Минэкономики рассчитывает, что импорт сырца позволит стабилизировать цены на сахар на внутреннем рынке. Напомним, в настоящее время килограмм сахара в рознице продается по цене 23–27.
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/182853
Останні три роки українські цукровари несуть збитки: низькі світові ціни і надлишковий цукор «тиснуть» на внутрішній ринок. В результаті, ми бачимо постійне зменшення посівних площ і виробничих потужностей (через неспрятливу кон’юктуру ринку). При цьому собівартість виробництва щороку зростає, адже зростає собівартість вирощування сировини (високі ціни на нові і кращі гібриди цукрових буряків, засоби захисту рослин, паливно-мастильні матеріали, тощо), зростає плата за енергоносії, а ще аграрії повинні пристосовуватись фактично до нових погодних умов, при яких доводиться пересівати значні площі. Окрім того, кожного року потрібно підтримувати виробничу базу, адже всі наші підприємства побудовані ще задовго до проголошення незалежності України. .http://www.agroperspectiva.com/ru/actua ... y_05_2020/

я давно пишу что у нашей инфляции немонетарные причины.
до карантина пытался купить украинскую сковородку, нашел только чугунные.
недавно пытался найти украинский гаражный замок под крестовый ключ , в продаже только российские.
vitaliian
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