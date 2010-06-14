Цены и инфляция

edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...
Ладно. В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник
С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)
Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
vitaliian написав:я давно пишу что у нашей инфляции немонетарные причины. до карантина пытался купить украинскую сковородку, нашел только чугунные. недавно пытался найти украинский гаражный замок под крестовый ключ , в продаже только российские.
Мягко говоря, неправда 4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду
Большинство посуды что купил - украинское Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь
edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...
Ладно. В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник
С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)
Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
Офлайн магазины уже давно по сути превратились в витрины, и ты проходишь пощупать, и забрать сделанный у них не на сайте заказ.
ЧИА написав: Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
А вот и нет. В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать, поговорить с продавцами. И, уже выбрав товар, купить его по оптимальной цене онлайн. Если ВВХ нападет, вам не до товаров будет и даже не до валюты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 09 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg написав:В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать,
в онлайн торговле в текущем виде (без шоурумов) перспективы нет. Зашел в маркет, подобрал себе сковородку/проектор/смартфон и т.д. переписал модель и купил их онлайн. Товар на картинке может сильно отличаться от живого
ЧИА написав: Мягко говоря, неправда 4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду
Большинство посуды что купил - украинское Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь