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Цены и инфляция

Цены и инфляция
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:37

  edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...


Ладно.
В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник

С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники
Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)

Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:47

  vitaliian написав:я давно пишу что у нашей инфляции немонетарные причины.
до карантина пытался купить украинскую сковородку, нашел только чугунные.
недавно пытался найти украинский гаражный замок под крестовый ключ , в продаже только российские.


Мягко говоря, неправда
4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду

Большинство посуды что купил - украинское
Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь

https://biol.com.ua/

https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiTytHHmPHvAhWrw4sKHc5bBtMQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1911&bih=949
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:50

ЧИА
Только ленивые покупают офлайн

наоборот :lol:
лень--двигатель прогресса. :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:50

  ЧИА написав:
  edvardd написав:был сегодня в Фокстроте, на 20 сотрудников - 3 покупателя, все отделы, кроме мобильников перевязаны ленточками - вот и отсутствие спроса на мб...


Ладно.
В последний раз я покупал технику офлайн более 15 лет назад - купил холодильник

С тех пор только онлайн, на сумму более 8к уе, более 15 единиц техники
Только ленивые покупают офлайн с дикими накрутками (ИМХО - это мое личное мнение). Онлайн можно купить в 1.3-1.7 раз дешевле и более надежную технику (из моих покупок все что я прекращал пользоваться - просто устарело морально ну и я покупал более новую при работающей старой, единственное исключение - пароварки, но я их пользую каждый день, тупо изнашиваются)

Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.

Офлайн магазины уже давно по сути превратились в витрины, и ты проходишь пощупать, и забрать сделанный у них не на сайте заказ.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:55

  ЧИА написав:
Т.е. ИМХО - обращать внимание на цены и ассортимент офлайн магазинов - впустую тратить время и деньги.

А вот и нет. В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать, поговорить с продавцами. И, уже выбрав товар, купить его по оптимальной цене онлайн.
Если ВВХ нападет, вам не до товаров будет и даже не до валюты.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в П'ят 09 кві, 2021 14:57, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 14:56

  Zebra написав:Офлайн магазины уже давно по сути превратились в витрины, и ты проходишь пощупать, и забрать сделанный у них не на сайте заказ.


Вот как можно пощупать кондер (он же кулер весной-осенью)
Бойлер
3Д видеопроектор
?

Только чтение обзоров и отзывов поможет )
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 15:24

Re: Цены и инфляция

  kluychkooleg написав:В офлайн магазине товар можно посмотреть вживую, пощупать,
в онлайн торговле в текущем виде (без шоурумов) перспективы нет. Зашел в маркет, подобрал себе сковородку/проектор/смартфон и т.д. переписал модель и купил их онлайн. Товар на картинке может сильно отличаться от живого
  ЧИА написав:
Мягко говоря, неправда
4 года назад переехал на новую квартиру, сменил много чего, в том числе посуду

Большинство посуды что купил - украинское
Очень понравилось и с удовольствием пользуюсь

https://biol.com.ua/

выглядит неплохо, за ссылку спасибо
vitaliian
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