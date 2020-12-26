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У Норвегії електромобілі зайняли 90% авторинку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:33
Пропонуємо до обговорення:
У Норвегії продажі нових машин з ДВЗ становлять вже менше 10%. З 2025 року в Норвегії можуть заборонити продаж нових автомобілів з традиційними двигунами.
Дивися повний текст У Норвегії електромобілі зайняли 90% авторинку
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Додано: Пон 12 кві, 2021 07:33
частка куплених норвежцями нових машин з бензиновим двигуном
це включає гібриди?
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