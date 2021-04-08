Банки почали автоматично стягувати борги з українців -...
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L написав:R2 Б..повний маразм. Буквально вчора по тв показували, як за підробним рішенням суду стягнули всі гроші за ДТП з людини, яка навіть прав не має, не те що машини. Причому стягнули з соц.карточки, з якої не мали права стягувати (це була виплата за загиблого в АТО сина).
Ссылку на это "вчора по тв показували" можно? -- а то сильно на сказку похоже...