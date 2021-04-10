В Україні планують розвивати виробництво біогазу для того, щоб скоротити імпорт звичайного блакитного палива.
Дивися повний текст Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ.
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Додано: Вів 13 кві, 2021 08:13
Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ.
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:32
Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
....ціна «біологічного» газу в кілька разів вища — $ 350−700 проти $ 250 за тисячу кубометрів «звичайного» блакитного палива.... м да грабли "Зеленого тарифа" ничему не научили...ну почему когда стране нужны лидеры к власти попадают коррумпированные идиоты? Сейчас ЦО стоит около 35 грн/метр.. при биогазе будет не менее 100 грн/метр.. квартира в 50 квадратов будет стоить по отоплению от 5000 грн в месяц зимой...это пипец какой то...и не отказаться никак...люди с карантинами денег на еду не все имеют а они.. 5G нафиг не нужное подавай (особенно пенсам и бабкам по селах.. они просто мечтают со своими кнопкофонами про дижитализацию), а это рос цен на связь, "зеленый тариф" - рост цен на э/энергию, теперь безумцы до биогаза добрались....зазеркалье какое то просто...
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:37
Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
Хахаха!!!
Ідея від Вітренко? Газ з пердаків, проданих собак за комуналь?
Додано: Вів 13 кві, 2021 08:43
Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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