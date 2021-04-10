Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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"Поэтому в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по «зеленому» тарифу." Поэтому "украинцев переведут" на него - "цікаве рішення" ))))
Alex2007 написав:в чем проблема сейчас просто заняться модернизацией добывающих мощностей УкрГазДобычи (о чем кстати вещал еще предыдущий гетьман) вместо того чтобы бредить о биологическом газе, который сами же утверждают будет дороже обычного ?
Після цієї модернізації ціна на звичайний газ буде така, як на біологічний.
Не-не-не. Нам же рассказывали что в повышенную цену включены инвестиционные расходы и расходы на модернизацию.
Оставшаяся выручка госкомпании, как планирует правительство, пойдет на увеличение собственной добычи газа. К 2020 году руководитель УГД Олег Прохоренко надеется выйти на добычу в 20 млрд кубометров газа в год.
Какого черта тогда навязчиво приводить цены к импортному паритету? Тогда давайте цены возвращайте к уровню 2014 года, если даете заднюю насчет былых планов развития собственной газодобычи еще с тех пор.
Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, нереализуема. Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобычи, состоявшейся 22 июля.
По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.
"Наши месторождения – это выжитый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.
Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.
"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.
Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон?, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года. Или мало "инвестиционной и модернизирующей" составляющей заложили в тариф в середине 2010х ? - тогда нехер схемы мутить и выписывать премии себе, которые несоответствуют эффективности работы.