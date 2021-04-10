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Українців хочуть перевести
на новий вид газу — ЗМІ

Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:46

"Поэтому в Украине биометан не производят. На рынке работают только компании, выпускающие неочищенный, более дешевый в себестоимости биогаз для производства из него электроэнергии по «зеленому» тарифу."
Поэтому "украинцев переведут" на него - "цікаве рішення" ))))
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:54

  lapay написав:
  Alex2007 написав:в чем проблема сейчас просто заняться модернизацией добывающих мощностей УкрГазДобычи (о чем кстати вещал еще предыдущий гетьман) вместо того чтобы бредить о биологическом газе, который сами же утверждают будет дороже обычного ?

Після цієї модернізації ціна на звичайний газ буде така, як на біологічний.



Не-не-не. Нам же рассказывали что в повышенную цену включены инвестиционные расходы и расходы на модернизацию.

Вот очень интересная статейка от апреля 2016 года, когда Гройсман заявил "Это последнее изменение цены на газ в истории нашего государства" (6879 грн за тыс. куб м.)
https://biz.censor.net/resonance/300332 ... naseleniya

Оставшаяся выручка госкомпании, как планирует правительство, пойдет на увеличение собственной добычи газа. К 2020 году руководитель УГД Олег Прохоренко надеется выйти на добычу в 20 млрд кубометров газа в год.


Какого черта тогда навязчиво приводить цены к импортному паритету? Тогда давайте цены возвращайте к уровню 2014 года, если даете заднюю насчет былых планов развития собственной газодобычи еще с тех пор.


Так что нихера, мы всё и всех гнид помним. :lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:02

Re: Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

Потом "вдруг" в 2019 году они "вдруг" увидели что 20 млрд кубов 20м году добывать нереально.
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... vil-novuyu
Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, нереализуема. Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобычи, состоявшейся 22 июля.

По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.

"Наши месторождения – это выжитый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.

Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.

"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.


Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон?, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года. :twisted: Или мало "инвестиционной и модернизирующей" составляющей заложили в тариф в середине 2010х ? - тогда нехер схемы мутить и выписывать премии себе, которые несоответствуют эффективности работы. :twisted:
Alex2007
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