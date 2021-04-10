Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ

Додано: Вів 13 кві, 2021 12:02

Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, нереализуема. Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобычи, состоявшейся 22 июля.



По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.



" Наши месторождения – это выжитый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.



Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.



"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.

Потом "вдруг" в 2019 году они "вдруг" увидели что 20 млрд кубов 20м году добывать нереально.Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон?, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года.Или мало "инвестиционной и модернизирующей" составляющей заложили в тариф в середине 2010х ? - тогда нехер схемы мутить и выписывать премии себе, которые несоответствуют эффективности работы.