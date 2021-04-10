Українців хочуть перевести на новий вид газу — ЗМІ
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Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 млрд кубов в год, нереализуема. Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов на презентации новой стратегии Укргаздобычи, состоявшейся 22 июля.
По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году Укргаздобыча будет добывать 20 млрд кубометров газа в год, а потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.
"Наши месторождения – это выжитый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона Нафтогаза.
Он утверждает, что сейчас УГД добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.
"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.
Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон?, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года. Или мало "инвестиционной и модернизирующей" составляющей заложили в тариф в середине 2010х ? - тогда нехер схемы мутить и выписывать премии себе, которые несоответствуют эффективности работы.
Alex2007 написав:Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года
Якби не було субсидій, то тоді можна було б комусь кидати такі пред'яви. Але весь профіт, від підвищення цін вище собівартості, пішов на субсидії. Тому і немає нарощування видобутку і не буде. Приватникам вигідніше імпортувати чи качати залишки, а не бурити на 5 км, щоб видобувати газ по собівартості біогазу.
Alex2007 написав:Значит в 2015 году не видели что месторождения выжатый лимон, только цены поднять - всегда ок. Я платил такие цены именно для того чтобы соответствующие люди занимались этим вопросом собственной газодобычи. Не хотите-не можете - возвращайте тогда мне мои деньги, переплаченные с 2015 года
Якби не було субсидій, то тоді можна було б комусь кидати такі пред'яви. Але весь профіт, від підвищення цін вище собівартості, пішов на субсидії. Тому і немає нарощування видобутку і не буде. Приватникам вигідніше імпортувати чи качати залишки, а не бурити на 5 км, щоб видобувати газ по собівартості біогазу.
1). объем выдаваемых субсидий с 2014(15) года каждый год постоянно уменьшается (то верификация, то срезание норм, то еще что-то). 2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ? 3). и еще один занимательный вопрос. Зачем нефтегаз так сильно и упорно наращивает свою абонентскую базу, пока что заманивая льготными (по сравнению с другими) тарифами? Это разве не стремление выдавить облгазы в ноль и создать еще одну монополию (а точнее даже увеличить и так свое монопольное положение)?. А потом влупят этим же абонентам новые (уже повышенные цены) на газ в будущем, а назад у абонента дороги нет (или физически облгаза не станет или перекроют новой поправкой в законе)...
Alex2007 написав:1). объем выдаваемых субсидий с 2014(15) года каждый год постоянно уменьшается (то верификация, то срезание норм, то еще что-то).
Навпаки: У 2014 році на субсидії було витрачено 6,9 млрд грн, з них 6,2 млрд – на оплату житлово-комунальних послуг, решта – на придбання твердого палива та скрапленого газу. В 2015 році на субсидії пішло вже на 178% більше коштів – 19,1 млрд грн, у 2016-му – на 143% більше (46,4 млрд грн). У 2017 і 2018-му роках на субсидії виділили майже однакову суму – 72,4 млрд та 72,7 млрд грн відповідно.
У січні-червні минулого року з державного бюджету на субсидії пішло 56,2 млрд грн, з них 55 млрд – на оплату житлово-комунальних послуг, решта – на купівлю твердого палива та скрапленого газу.
За півроку 2019-го на адресну допомогу пішло 35,9 млрд грн (на 36,2% менше). Але цього року субсидії для оплати ЖКП виплачують ще й у грошовій формі, за січень-червень – 14,5 млрд грн. https://www.slovoidilo.ua/2019/08/06/in ... 2019-rokax А от після 2018 дійсно зменшили субсидії: За офіційними даними, кошти, які уряд виділяє на субсидії, з 2018 року зменшилися практично вдвічі:
Alex2007 написав:2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ?
Нафтогаз був необхіден для отримання виграшу в Арбітражі. Навіщо він зараз? Не знаю. Можливо, щоб створити конкуренцію фітрашевським облгазам.
lapay написав:https://www.slovoidilo.ua/2019/08/06/in ... 2019-rokax А от після 2018 дійсно зменшили субсидії: За офіційними даними, кошти, які уряд виділяє на субсидії, з 2018 року зменшилися практично вдвічі:
Alex2007 писал(а): 2). почему облгазы закупают украинский газ укргаздобычи через прокладку-нефтегаза, который закладывает свой интерес в цену ? Почему укргаздобыча напрямую не продает облгазам газ? Зачем вообще нужен нефтегаз ?
Нафтогаз був необхіден для отримання виграшу в Арбітражі. Навіщо він зараз? Не знаю. Можливо, щоб створити конкуренцію фітрашевським облгазам.
Но с 2018 выделение субсидий то падает? - падает. Причем там же в приведенных млрдах субсидий не только компенсация газа, но и другие ком.услуги (они разве тоже дотируются из газовых тарифов? - тогда тоже странно ).
Каким-то образом в прошлом году в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень. Как - не понятно. Ковид? Во время карантина все-равно люди старались платить за коммуну почти в таком же режиме как и обычно - никаких преференций на коммунальные услуги правительство людям же не дало (кроме как отменить штрафование и пени в то время).
Убрав фирташевские и опзжные облагазы - вероятно останется один нефтегаз.
Alex2007 написав:Но с 2018 выделение субсидий то падает? - падает. Причем там же в субсидиях не только компенсация газа, но и другие ком.услуги (они разве тоже дотируются из газовых тарифов? - тогда тоже странно ).
Це вже питання до нової влади - де гроші, Зін?
Alex2007 написав:Каким-то образом в прошлом году в першому півріччі 2020 року НАК "Нафтогаз" отримав збиток в сумі 11,5 млрд гривень. Как - не понятно. Ковид? Во время карантина все-равно люди старались платить за коммуну почти в таком же режиме как и обычно - никаких преференций на коммунальные услуги правительство людям же не дало (кроме как отменить штрафование и пени в то время).
По другому посиланню:
“За останні кілька місяців катастрофічно зросла заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг, – зазначив в одному зі своїх виступів Андрій Компан, голова Асоціації постачальників енергоресурсів. – Особливо за газ після відкриття ринку газу. В низці регіонів рівень оплати за газ сягає 46–54%, тоді як рівень оплати за комунальні послуги – 82%”.
Під час пандемії, в якості заходів економічної підтримки, частина держав розширює можливості із захисту вразливих споживачів енергоресурсів. В Україні подібні очікування існують щодо субсидій для тих, хто через втрату роботи або інші негативні явища не може платити за комуналку. Але держава скоротила цю статтю витрат.
Таки да - менше платять, в тому числі і через зменшення об'єму субсидій.
Убрав фирташевские и опзжные облагазы - вероятно останется один нефтегаз.
Особисто мене доля Нафтогаза не цікавить - це лише надбудова, яку можна прибрати. Важливо розуміти, що нарошування власного видобутку автоматично підніме ціну газу, бо новий газ не може бути дешевим - все дешеве давно розвідано і невдовзі буде викачано. Пік був в сімдесяті. Все має початок і кінець.