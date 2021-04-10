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В Україні подорожчає гречка

В Україні подорожчає гречка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:32

В Україні подорожчає гречка

Пропонуємо до обговорення:
В Україні до кінця 2021-го гречка подорожчає на 10-15%. В порівнянні з вереснем 2020 року її вартість зросла на 40-45%.

Дивися повний текст В Україні подорожчає гречка.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 14:06

Re: В Україні подорожчає гречка

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В Україні подорожчає ...
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