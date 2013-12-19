До чорного списку потрапили відразу сім структур, чия діяльність пов'язана з високопродуктивними обчисленнями і суперкомп'ютерними платформами.
Дивися повний текст США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 08:41
США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю
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Дивися повний текст США внесли в чорний список сім суперкомп'ютерів Китаю.
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