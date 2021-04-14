Про це йдеться на "сайті" Минфина.
Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:12
Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:13
Пока во всем мире людям, вообще, раздают деньги просто так, у нас отменить, ужесточить, стянуть, наказать, приколупаться к имуществу 30-летней давности, с требовать с него оброк непонятно на каком основании, на всех наехать, при этом отдачи никакой, ни медицины, ни полиции для простых людей. Я не понял, у нас уже люди не умирают сотнями от вируса, не болеют, не сидят массово без работы и без денег из-за локдауна. Что за геноцид?
Додано: Чет 15 кві, 2021 10:19
Депозиты в Украине не перекрывают даже РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране,где эти клоуны увидели доходы???жаль у нас не развита судебная система а то бы суды завалили бы исками с таким трактованием доходов....
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:16
Депозит есть? Значит есть чем платить комуналку - вот когда все депозиты потратишь на комуналку и на счетах в банках будет 0, тогда велком, скорее всего, через год за субсидией, а до тех пор у тебя есть чем платить комуналку - вот и плати.
Интересно как они валюту собираются отслеживать - опять начнут заставлять обменки ксерить паспорт, инн и отправлять в службы субсидий? Или во все обменки будут слать запросы по ФИО и ИНН?
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:00
Верховнозрадівські звірі продукують закони на знищення... а люди голосують аби вони ставали мільйонерами...
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:01
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Там есть что раздавать - много людей платит много налогов. У нас нет.
Или ты согласен платить ещё больше налогов? Тебя вот он налоговой амнистрии в куски рвёт потому что ты нафантазировал что по амнистии у тебя повторно возьмут налоги. Непоследовательно.
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