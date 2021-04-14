Про це йдеться на "сайті" Минфина.
Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
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Додано: Чет 15 кві, 2021 10:12
Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
Додано: Чет 15 кві, 2021 13:16
Депозит есть? Значит есть чем платить комуналку - вот когда все депозиты потратишь на комуналку и на счетах в банках будет 0, тогда велком, скорее всего, через год за субсидией, а до тех пор у тебя есть чем платить комуналку - вот и плати.
Интересно как они валюту собираются отслеживать - опять начнут заставлять обменки ксерить паспорт, инн и отправлять в службы субсидий? Или во все обменки будут слать запросы по ФИО и ИНН?
Додано: Чет 15 кві, 2021 14:01
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Там есть что раздавать - много людей платит много налогов. У нас нет.
Или ты согласен платить ещё больше налогов? Тебя вот он налоговой амнистрии в куски рвёт потому что ты нафантазировал что по амнистии у тебя повторно возьмут налоги. Непоследовательно.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
А что, банковской тайны уже в Украине не существует?
Раньше вроде депозитный налог шёл ОБЕЗЛИЧЕННО, а вот кэшбэк именной и поэтому о нём банки сообщали в налоговую. Получается теперь и о депозитах тоже будут стучать налоговикам?
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:35
Нет, просто при назначении субсидии будет запрос в банки по конкретному получателю субсидии. Сами банки никому ничего не передают
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Так банки не могут дать ответ так как это разглашение банковской тайны. Со всеми расришеринями доступа отделы субсидий всё ещё не входят в число тех кто имеет право узнать о наличии счёта, а уж тем более суммы хранящиеся на счетах.
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:48
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:48
Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
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