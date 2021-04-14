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Кабмін посилив вимоги при
призначенні субсидій:...

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 10:12

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на "сайті" Минфина.

Дивися повний текст Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій: враховуватимуть доходи від депозитів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 13:16

  livs375 написав:Депозиты в Украине не перекрывают даже РЕАЛЬНУЮ инфляцию в стране,где эти клоуны увидели доходы???жаль у нас не развита судебная система а то бы суды завалили бы исками с таким трактованием доходов....

Депозит есть? Значит есть чем платить комуналку - вот когда все депозиты потратишь на комуналку и на счетах в банках будет 0, тогда велком, скорее всего, через год за субсидией, а до тех пор у тебя есть чем платить комуналку - вот и плати.
Интересно как они валюту собираются отслеживать - опять начнут заставлять обменки ксерить паспорт, инн и отправлять в службы субсидий? Или во все обменки будут слать запросы по ФИО и ИНН?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 14:01

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  hxbbgaf написав:Пока во всем мире людям, вообще, раздают деньги просто так, у нас отменить, ужесточить, стянуть, наказать

Там есть что раздавать - много людей платит много налогов. У нас нет.

Или ты согласен платить ещё больше налогов? Тебя вот он налоговой амнистрии в куски рвёт потому что ты нафантазировал что по амнистии у тебя повторно возьмут налоги. Непоследовательно.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:06

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

А что, банковской тайны уже в Украине не существует?

Раньше вроде депозитный налог шёл ОБЕЗЛИЧЕННО, а вот кэшбэк именной и поэтому о нём банки сообщали в налоговую. Получается теперь и о депозитах тоже будут стучать налоговикам?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:35

  Sanyok77 написав:А что, банковской тайны уже в Украине не существует?

Раньше вроде депозитный налог шёл ОБЕЗЛИЧЕННО, а вот кэшбэк именной и поэтому о нём банки сообщали в налоговую. Получается теперь и о депозитах тоже будут стучать налоговикам?

Нет, просто при назначении субсидии будет запрос в банки по конкретному получателю субсидии. Сами банки никому ничего не передают
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  Faceless написав:Нет, просто при назначении субсидии будет запрос в банки по конкретному получателю субсидии. Сами банки никому ничего не передают

Так банки не могут дать ответ так как это разглашение банковской тайны. Со всеми расришеринями доступа отделы субсидий всё ещё не входят в число тех кто имеет право узнать о наличии счёта, а уж тем более суммы хранящиеся на счетах.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:48

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  Sanyok77 написав:Получается теперь и о депозитах тоже будут стучать налоговикам?

Налоговики то тут при чём? Банки им и так "стучат" о факте уплаты подоходного, поскольку являются налоговыми агентами своих клиентов. Но эта информация не попадает в отделы субсидий.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:48

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  Sanyok77 написав:Раньше вроде депозитный налог шёл ОБЕЗЛИЧЕННО, а вот кэшбэк именной и поэтому о нём банки сообщали в налоговую.

Это совершенно один и тот же подоходный налог. И уплата его именная, а не обезличенная.
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