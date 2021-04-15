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Кабмін посилив вимоги при
призначенні субсидій:...

Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 22:28

Re: Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

  yama написав:ну не будут люди держать деньги на депозитах делов то

У нас 100% населения получает субсидии?
vitaliy_berdinskikh
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