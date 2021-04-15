Кабмін посилив вимоги при призначенні субсидій:...

Додано: П'ят 16 кві, 2021 09:44

А вот тут статья по теме:Из статьи:"Еще одним поводом отказать в оформлении субсидии может стать наличие в семье второго автомобиля или любого другого транспортного средства, которое подлежит госрегистрации (кроме мопеда и прицепа) возрастом до 15 лет. То есть, наличие не очень старого трактора – это уже повод отказать в субсидии.Также был дополнен пункт, который касается крупных покупок на сумму в 50 тысяч гривен. Если раньше просто шла речь о покупке движимого и недвижимого имущества, то теперь его дополнили словами "иностранной валюты, ценных бумаг и других финансовых инструментов". И тут появляется интересный нюанс.- Проконтролировать покупку валюты за наличные практически невозможно, - поясняет юрист Мария Коваль. – Но если человек совершил операцию обмена валюты, например, при помощи банковского приложения, то она становится видна контролирующим органам и будет поводом для отказа в назначении субсидии.Эксперт приводит такой пример. Если у вас на счету было 50 тысяч грн или больше и вы решили на всякий случай перевести сбережения в валюту, то сделав это через интернет-банкинг, фактически лишаетесь права на получение субсидии в ближайшие 12 месяцев. Хотя, формально ваше материальное положение никак не изменилось.- Если вы не хотите, чтобы государство отобрало у вас субсидию, то храните ваши сбережения в наличных, так их сложнее проконтролировать, - резюмирует юрист.Также новое постановление говорит о том, что любое предоставление услуг на сумму более 50 тысяч гривен может стать причиной отказа в субсидии. То есть, фактически, покупка путевки на отдых на сумму в 50 тысяч гривен и выше – это уже повод отказать в предоставлении помощи на оплату ЖКХ. Ведь путевка в тот же Египет – это туристические услуги.""В проекте постановления есть сразу несколько положений, которые касаются банковских сберегательных счетов.Во-первых, в назначении субсидий будут отказывать тем, у кого на счету в банке есть сумма, превышающая 25 месячных прожиточных минимумов, установленных на 1 января текущего года. Тут не совсем понятно, будет ли учитываться отдельно показатель для работоспособных и нетрудоспособных граждан или же возьмут общий прожиточный минимум. Как бы там ни было, а сумма на депозите более 44 225 грн для пенсионеров или же 54 750 грн для всех граждан могут стать причиной отказа в назначении субсидии.Во-вторых, даже если сумма на депозите меньше, то доход от них теперь будет учитываться при назначении субсидии.Также в субсидии откажут, если претендент имеет в собственности более одного жилого помещения, кроме жилья на временно оккупированных территориях.- Это может неприятно удивить некоторых пенсионеров, - говорит юрист. – Знаю случаи, когда человек не хочет передавать жилье детям до своей смерти, а составляет завещание и говорит, что после разберутся. То есть, есть две квартиры – в одной живет пенсионер, во – второй его совершеннолетний ребенок с семьей, но она оформлена на пенсионера. Если документ утвердят в текущей редакции, то такому пенсионеру откажут в субсидии."