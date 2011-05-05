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Інвестування дорогоцінних металів
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:17

Інвестування дорогоцінних металів

Я не дуже оптимістично дивлюся на світогляд дорогоцінних металів, але у мене є питання щодо методів інвестування в них. Здається, більшість людей віддають перевагу ETFS за їх ліквідність, коли інвестують у дорогоцінні метали, але чи не було б вигідним для інвестування в фізичні метали, щоб при продажі єдиний удар, який ви отримуєте, був 5% від спотової ціни? Я усвідомлюю, що це може залежати від цінової бази / як довго ви тримаєте тощо, але, здається, для довгострокового утримання це був би кращий варіант. Думки?
EvanaShankar
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:55

Інвестування дорогоцінних металів

Я не дуже оптимістично дивлюся на світогляд дорогоцінних металів, але у мене є питання щодо методів інвестування в них. Здається, більшість людей віддають перевагу ETFS за їх ліквідність, коли інвестують у дорогоцінні метали, але чи не було б вигідним для інвестування в фізичні метали, щоб при продажі єдиний удар, який ви отримуєтеTweakbox Appvalley https://vlc.onl, був 5% від спотової ціни? Я усвідомлюю, що це може залежати від цінової бази / як довго ви тримаєте тощо, але, здається, для довгострокового утримання це був би кращий варіант. Думки?


issue got solved!
EvanaShankar
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.04.21
Подякував: 0 раз.
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