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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:17
Інвестування дорогоцінних металів
Я не дуже оптимістично дивлюся на світогляд дорогоцінних металів, але у мене є питання щодо методів інвестування в них. Здається, більшість людей віддають перевагу ETFS за їх ліквідність, коли інвестують у дорогоцінні метали, але чи не було б вигідним для інвестування в фізичні метали, щоб при продажі єдиний удар, який ви отримуєте, був 5% від спотової ціни? Я усвідомлюю, що це може залежати від цінової бази / як довго ви тримаєте тощо, але, здається, для довгострокового утримання це був би кращий варіант. Думки?
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:55
Інвестування дорогоцінних металів
Я не дуже оптимістично дивлюся на світогляд дорогоцінних металів, але у мене є питання щодо методів інвестування в них. Здається, більшість людей віддають перевагу ETFS за їх ліквідність, коли інвестують у дорогоцінні метали, але чи не було б вигідним для інвестування в фізичні метали, щоб при продажі єдиний удар, який ви отримуєте
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