До Києва прибув літак із першими дозами вакцини Pfizer-BioNTech на борту.
Дивися повний текст До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:37
До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech
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Дивися повний текст До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:37
От і чудово. Сподіваюся, цих доз вистачить для всіх депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, працівників ОП та всіх їх родичів. Якщо лишиться, то решту можна продавати у приватних клініках по $200 за дозу. А будинки престарілих можна і китайський 60-процентним Коронаваком вакцинувати, їм то яка різниця?
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