В українській діаспорі Канади - раптове замішання, тривожна метушня; переляк, викликаний таким замішанням. Найбільш знаменитий український блогер - "Канадський Марк", який вже років 20 мешкає в Канаді, має свій будинок та стабільну роботу - раптом оголосив, що хоче щось змінити все в житті та переїхати жити в Європу. Ще не відомо: це він так пожартував (ніби-то ні), хоче набрати більше переглядів сенсацією, чи дійсно захотів "На волю, в пампаси!" (с)
Ну, здивував... Ну, подивимося...
P.S. Звісно, він давно має громадянство Канади. Щось попередньо вже готував - десь місяць тому зробив поїздку в США і був в Каліфорнії.
му*** який на Клікбейтних назвах робить собі перегляди. Раз дивився 15 ти хвилинний ролік, під назвою щось типа"Канадійці були в шоці від українців". Суть якого, що до українців які орендували житло в канадців, прийшли якось його власники і були здивовані від чистоти, кус підтримували орендаря. Нагадуючи відео на 15 хв звіздежа.Побюсч періодично відоси , то українці тікають з Польщі до Канади, а через два тижня "Чому українці тікають з Канади до Польщі?!" Короче відписався від того му***. Дивлюсь він вже 211 тис підписоти накрутив. Мені тяжко сказати, але я думаю, що він зі своїх говновідосиків, мінімум штуку американських баксів щомісяця має. Походу за останній час к-сть підписників впала. https://www.viewstats.com/@canadianmark/channelytics
ИМХО ануїтет можна брати тільки в одному випадку: доходів недостатньо для покупки конкретної нерухомості за класичною схемою. А от мене більше дивує те, що люди забивають на найголовніше в іпотеці - кредитну ставку. І ще я можу зрозуміти коли облікова ставка висока і є сподівання, що вона впаде. Але коли ставка дуже низька, як 3% єОселі, то її необхідно фіксувати
Не варто розкидатися безапеляційними заявами. Ну хіба що ставку ігнорувати дійсно нерозумно, але високу ставку ніякий ануїтет не приховає.
Нарешті хоч одна твереза думка. А то понавигадували щось про "стабільність" і "зрозумілість". Ануітет виглядає більш привабливішим тому, що дозволяє взяти кредит на більшу суму за однакової суми місячного платежу, яка, згідно з сучасними правилами, розраховується банком на підставі доходів клієнта. Оскільки банку вигідніше розтягнути кредит якнайдовше, то він зацікавлений в занижені максимальної суми і схилянні клієнта до ануітетної схеми.
Якщо клієнт з клепкою, він може перетворити ануітетну схему на класичну самотужки, і не повідомляючи про це банк. Для цього треба, щоб договір дозволяв передчасне погашення без санкцій, і вносити в рахунок погашення кредиту додаткову суму з кожним плановим платежем. Звісно, якщо це, на думку позичальника, вигідно.
Думаю, реальна статистика та реальність життя трохи пригальмує упевненість у виділеному жирними шрифтом.
Почну з другого: звідки ви взяли, що люди НЕ звертають/забивають увагу на кредитну ставку? Кредитна ставка така, як вона є на момент визначення того, купує людина собі нерухомість чи не купує. Отримав стабільну роботу, збільшилася кількість дітей, перейшов на сталу зарплатню - подумав трохи з калькулятором (нижче є реальні цифри) та вирішив жити по-лодськи, а не стояти в черзі в Профспілковому комітеті на отримання житла. ...Так стояли в черзі мої тесть та теща: жили в бараку (!) - кімната 12 кв. м - народилося вже двоє дітей - нарешті отримали - мабуть через 15 чи 20 років - 3к квартиру. Щасливі були до безтями! Правда, життя досі скоро закінчилося, квартиру продала за бесцінь сестра моєї жінки, гроші профукав її чоловік - віддав братові, щоби той "вклався" в "ковбасний цех" (вже ночами їм снилися гори - цілі гори - ковбас, а вони лежать на канапі та пукають від багатства) - який згодом прогорів... Свояк пішов працювати сторожем, де крав все, що погано лежало, а брат свояка пішов працювати таксистом. Ковбасний цех не існує. Жінка кинула того таксиста. Дас ист антракт (с).
За даними за грудень 2024 року щодо ринку нерухомості США (цитую): "Згідно з опублікованими даними Бюро перепису населення США, кількість житлових одиниць, що займаються власниками, зросла на 8,4% – з 76,4 мільйона у 2014-2018 роках до 82,9 мільйона у 2019-2023 роках." Зауважу, що таке збільшення відбулося на фоні доволі суттєвого - за мірками США - збільшенняіпотечної ставки: замість 1,5...2% в 2000 році до 7% в 2025 році. Тобто сама по собі іпотечна ставка нікого ніяк НЕ лякає, і взагалі у великій мірі НЕ Є тим чинником, який впливає на рішення про купівлю нерухомості в іпотеку.
Тепер щодо другого - про "доходів недостатньо". Цитую офіційні дані: "Крім того, вартість житла зросла на 21,7% між 5-річними оцінками ACS за 2014-2018 роки та 5-річними оцінками ACS за 2019-2023 роки, збільшившись з медіани в 249 400 доларів США до 303 400 доларів США (оцінки за 2014-2018 роки скориговані з урахуванням інфляції)." Тобто із задоволенням купують те житло, яке стало ДОРОЖЧИМ.
А тепер головне (УВАГА!): "Збільшення кількості власних будинків без іпотеки може частково пояснити, чому медіанна сума доходу, яку власники житла витрачають на житло, зменшилася з 18,3% до 17,5%», – сказала Керолайн Шорт, статистик опитувань у Відділі статистики житла Бюро перепису населення".
Уявіть собі: витрати на іпотеку не перевищують 17,5% від доходів!!!!!!!! !!!!! Цитую далі: "Не було жодного округу, де медіанні витрати домовласників, як відсоток від доходу, перевищували б 30%"
Скеільки ж це в грошах? Може треба бути Ілоном Маском, щоби купити "кавалірку" в США? Цитую офіційні дані: "...фактична медіанна сума щомісячної вартості житла в доларах дещо зросла з 1897 до 1902 доларів». Ай-йай-йай! зросла аж 5 (п"ять) доларів.... Я відразу не придумаю, що в США коштує саме 5 доларів - мабуть пачка в 12 штук курячих яєць. Ілон Маск аж зблід...
Ви собі уявляєте що таке в США аж 1902 долари на місяць - виплата по іпотеці? Я майже точно уявляю, бо неодноразово був в США та ось збираюся на Новий рік в Чикаго: - це 19 раз сходити в супермаркет та скупитися самим необхідним для їжі. - або 9 раз сходити з жінкою в ресторацію. - це 90 (дев"яносто) годин роботи за місяць (!) найнижчого за посадою працівника пошти в США.
Ну, 1902 долари в США - хороші гроші - можна злітати на відпочинок на декаду на Гавайи, але не та сума, яка є критичною.
За офіційними даними (цитую): "Медіанний дохід домогосподарств у США за 5-річний період ACS 2019-2023 років становив 78 538 доларів США." Це за рік. Повторю: 78 538 доларів США. За місяць маємо: 78538/12=6544,833 долари. З урахуванням сплачених податків маємо чистими на місяць приблизно: 6544,83х(100-15)%=5 563,10 долара США.
Можливо легше буде уявити: дохід людини в місяць чистими 5 563 гривні. З них він за іпотеку за стандартний в США двоповерховий будинок площею не менше 150 кв. м платить на місяць (!) аж 1902 (!) гривні.
Я думаю, що якщо плата за іпотеку за житло в Україні складала би 1900 гривень із зарплати в 5 560 гривень (здається це зараз середній розмір пенсії будівельників соціалізму), то вже всі б українці "сиділи в іпотеці".