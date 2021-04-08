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До України прибула перша
партія вакцини Pfizer-BioNTech

До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:37

До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech

Пропонуємо до обговорення:
До Києва прибув літак із першими дозами вакцини Pfizer-BioNTech на борту.

Дивися повний текст До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:37

От і чудово. Сподіваюся, цих доз вистачить для всіх депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, працівників ОП та всіх їх родичів. Якщо лишиться, то решту можна продавати у приватних клініках по $200 за дозу. А будинки престарілих можна і китайський 60-процентним Коронаваком вакцинувати, їм то яка різниця?
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:17

NetSerpent так до конца года будет привито 50% населения Украины, Ляшко же пообещал. Ну а насчёт 200$ за дозу pfizer как знать, её кололи за 2000$.
rapyd777
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 12:31

NetSerpent
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ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:20

  ALexxxS написав:NetSerpent
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EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:25

Re: До України прибула перша партія вакцини Pfizer-BioNTech

  NetSerpent написав:їм то яка різниця?


Ну да, орел или решка. Статистически, вероятность те же 50%
:arrow: https://biz.censor.net/news/3259001/v_k ... ev_vaktsin
EKO
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