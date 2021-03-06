Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації в сфері безпеки.
Дивися повний текст США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:46
США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:51
А недофигали вопросов?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:01
Re: США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...
я надеюсь хотя бы 150 млн безвозвратной допомоги или, как это часто бывает, 150 млн кредита ?
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