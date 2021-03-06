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США схвалили додаткові 150
млн доларів військової...

США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:46

США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...

Пропонуємо до обговорення:
Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації в сфері безпеки.

Дивися повний текст США схвалили додаткові 150 млн доларів військової допомоги Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:51

  finuser382 написав:Ну да , на оружие дали, чтобы убивали друг - друга. Да и то это не нам дали, а себе. На эти деньги мы у них оружие закупим. :-)
А на вакцину? А на медицину? А старикам гуманитарку? Не знаю ни одной страны в мире, кому они сделали хоть что-то хорошее. Ираку? Югославии? Ливии? Теперь нам "помогают". Нас ждёт судьба Югославии. :-(

А недофигали вопросов?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:01

Re: США схвалили додаткові 150 млн доларів військової...

я надеюсь хотя бы 150 млн безвозвратной допомоги или, как это часто бывает, 150 млн кредита ?
Alex2007
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