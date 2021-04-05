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Додано: Нед 18 кві, 2021 19:59
а ямы на дорогах в европе тоже такие? а штраф за некачественно сделаную работу дорожникам тоже есть?..а то что колеса в машине отваливаются от ям то государство не видит?*
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:17
Если делаете такое сравнение, то рядышком пишите среднюю зарплату той страны с какой нас сравнивает.
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:50
Re: Штраф за непристебнутий ремінь безпеки в авто:...
А ямы снижают необходимость пристегиваться?
но водители счетают себя сверхчеловеками и упорно отказываются пристегиваться назло государству
А ещё по этой же причине гоняют по ямам 100 км/ч в пределах населенного пункта.
Додано: Пон 19 кві, 2021 07:58
Хоч у чомусь почали наздоганяти Європу. Залишилось лише переплавити мізки
Додано: Пон 19 кві, 2021 08:07
Мусаниф Сергей "Цивилизация страуса"
"Рука по привычке потянулась влево, за ремнем безопасности, то такового не обнаружилось. И, судя по обшивке салона, таково было решение конструкторов, а не владельца машины. Гусев поискал взглядом надписи об аэрбэгах, но они тоже отсутствовали.
- Средства пассивной безопасности лет восемь назад отменили, если что, - сказал парень. - Чтоб ездили аккуратнее. А то было такое, что машина в хлам, снаружи - бойня, кровища и кишки наружу, а водитель из-за руля выходит, как ни в чем не бывало. "
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