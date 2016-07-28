ОВГЗ Пошаговая инструкция

sinowi написав:Что и требовалось доказать. Новый для многих вид инвестиций. Люди знают что то, но не все и в этом и есть суть обсуждения на форуме - каждый пишет о чем знает и постепенно вырисовывается картина под названием истина - а что есть в действительности? Один или два или три пишут, а сотни людей подглядывают- так не пойдет.
vadymbanker Приветствую. Правильно ли я понял, что максимально выгодный расклад с точки зрения минимальных комиссий - это иметь три договора? Первый - с брокером на покупку ОВГЗ, второй - с банком для перечисления денежных средств, третий - с депозитарием на хранение? Спасибо
igor_kir написав:vadymbanker Приветствую. Правильно ли я понял, что максимально выгодный расклад с точки зрения минимальных комиссий - это иметь три договора? Первый - с брокером на покупку ОВГЗ, второй - с банком для перечисления денежных средств, третий - с депозитарием на хранение? Спасибо
igor_kir написав:vadymbanker Приветствую. Правильно ли я понял, что максимально выгодный расклад с точки зрения минимальных комиссий - это иметь три договора? Первый - с брокером на покупку ОВГЗ, второй - с банком для перечисления денежных средств, третий - с депозитарием на хранение? Спасибо
Привет) Написал в личку.
Очень жаль, что в личку. Хотя, если нет желания делиться мнением, то верно. Очень плохо, что больше некому добавить по теме.
Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно. Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде. Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги. Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно. Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней.
Итак тема сдвинулась с мертвой точки. Но пока есть первый шаг, а всеобуч не получается ...пока. Я правильно начал для чего? А все просто - поднять грамотность начинающих и неопытных инвесторов, чтоб мошенникам и ворью обломилось. Вот и вся правда.
В теме ОВГЗ - подводных камней множество. Главное для инвестора понимать саму суть и определиться ОВГЗ это не депозит. Деньги не оставить и домой не пойти, ОВГЗ - это постоянная слежка за событиями в мире финансов и политике, и если учесть что в Украине выбираются не сторонники того или другого политического курса, а просто ,,порядочные,, люди - то наблюдать приходится и по ночам. Иначе будет не премия а потеря и возможно крупная.
Я предлагаю писать грамотным и опытным не просто что и как делать, а почему именно так, а не по другому. Когда инвестора будут пытаться развести, а ведь будут - он должен сразу это увидеть и пресечь попытку на корню. О чем это я. Вот к примеру кто то из желающих открыть депозитный вклад, но человек вообще ничего в этих вопросах не понимает. Этот человек как правило просит кого то из опытных его сопровождать при открытии депозита. Я иногда иду в банк вместе с людьми для открытия депозита. Я до определенного времени вообще не вмешиваюсь. А менеджер все предлагает и предлагает. Я свое присутствие объясняю лишь сопровождением для безопасного перемещения денег. Потом наступает момент, когда мне все это представление надоедает и я включаюсь --я предлагаю новому кандидату в вкладчики подумать и беру штурвал заключения договора на себя. Уже с первых минут моего вмешательства менеджер видит - и у нового будет все по уму. Я только могу себе представить, что подписал бы человек, если бы меня не было рядом. Это не реклама банка, но мне понравилась менеджер банка Рада - это единственный менеджер, который честно все сказала о разных вариантах не зная меня и не знаю для чего я в банке. Это единственный случай когда меня рядом могло не быть и все было бы по уму. Сейчас многие форумчане улыбнуться - большинство читающих эту тему имеют статус академика в открытии депозитных вкладов. Надо стремится к тому, чтобы в тонкостях ОВГЗ разбираться точно так же.
Предлагаю назвать минимально возможные размеры комиссий и где именно столько снимают.
А самыми важными сообщениями будут те, в которых есть варианты схем мошенничества - другими словами - как именно инвестора без должного опыта будут дурачить разными предложениями
vadymbanker написав:Покупаем ОВГЗ через одного брокера, сами бумаги у другого брокера, храним у третьего, мне так выгодно. Я покупал через через маленький региональный банк у райфа, а храню в Ощаде. Если планируете покупать грн овгз, то смело обращайся к любому брокеру и просите их купить для вас овгз именно у райфа и именно конкретные бумаги. Если валютные, только через банк, тут тонкости, чтоб банк не игрался с конвертацией в гривну на платной для вас основе, так-как расчеты в Украине за гривну. Мой брокер конвертирует бесплатно для клиента, важно. Касательно дальнейших тонкостей и хранения овгз, пишите в телеграм, мне так удобней.
есть варианты снять деньги со счета без комиссии(кроме как депозит в банке на 31день)? банк Укргаз