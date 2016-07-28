ОВГЗ Пошаговая инструкция

Додано: Чет 06 тра, 2021 14:25

Итак тема сдвинулась с мертвой точки. Но пока есть первый шаг, а всеобуч не получается ...пока.

Я правильно начал для чего? А все просто - поднять грамотность начинающих и неопытных инвесторов, чтоб мошенникам и ворью обломилось. Вот и вся правда.



В теме ОВГЗ - подводных камней множество. Главное для инвестора понимать саму суть и определиться ОВГЗ это не депозит. Деньги не оставить и домой не пойти, ОВГЗ - это постоянная слежка за событиями в мире финансов и политике, и если учесть что в Украине выбираются не сторонники того или другого политического курса, а просто ,,порядочные,, люди - то наблюдать приходится и по ночам. Иначе будет не премия а потеря и возможно крупная.



Я предлагаю писать грамотным и опытным не просто что и как делать, а почему именно так, а не по другому.

Когда инвестора будут пытаться развести, а ведь будут - он должен сразу это увидеть и пресечь попытку на корню.

О чем это я.

Вот к примеру кто то из желающих открыть депозитный вклад, но человек вообще ничего в этих вопросах не понимает. Этот человек как правило просит кого то из опытных его сопровождать при открытии депозита.

Я иногда иду в банк вместе с людьми для открытия депозита. Я до определенного времени вообще не вмешиваюсь. А менеджер все предлагает и предлагает. Я свое присутствие объясняю лишь сопровождением для безопасного перемещения денег. Потом наступает момент, когда мне все это представление надоедает и я включаюсь --я предлагаю новому кандидату в вкладчики подумать и беру штурвал заключения договора на себя. Уже с первых минут моего вмешательства менеджер видит - и у нового будет все по уму. Я только могу себе представить, что подписал бы человек, если бы меня не было рядом. Это не реклама банка, но мне понравилась менеджер банка Рада - это единственный менеджер, который честно все сказала о разных вариантах не зная меня и не знаю для чего я в банке. Это единственный случай когда меня рядом могло не быть и все было бы по уму. Сейчас многие форумчане улыбнуться - большинство читающих эту тему имеют статус академика в открытии депозитных вкладов. Надо стремится к тому, чтобы в тонкостях ОВГЗ разбираться точно так же.









Предлагаю назвать минимально возможные размеры комиссий и где именно столько снимают.



А самыми важными сообщениями будут те, в которых есть варианты схем мошенничества - другими словами - как именно инвестора без должного опыта будут дурачить разными предложениями