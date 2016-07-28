ОВГЗ Пошаговая инструкция

dimafin18 написав:
Добрый день!
Подскажите, как формируется цена продажи ОВГЗ, если решил продать их до срока погашения?
Считаем, что доходность первичного размещения не изменилась, условно 12% годовых. И какие потери возникают в этом случае (комиссии и платежи)? Спасибо
1. Если вы хотите заработать на ОВГЗ, а не потерять свои трудно заработанные деньги, то не в коем случае не пытайтесь продать свои ОВГЗ до срока их погашения. Желающих купить ваши ОВГЗ со скидкой (а это самый надежный финансовый актив в Украине, к тому же еще достаточно доходный) полно на рынке. В основном это банки. Почему они охотятся за ОВГЗ? Да потому что они сами торгуют на фондовых биржах, купить со скидкой для них означает гарантированно увеличить доходность по ОВГЗ с 12% годовых в вашем примере до ~18-28%. Ради такой доходности они не поскупятся и проведут не одну рекламную компанию в сми на тему как "выгодно продать ОВГЗ до срока погашения?" с целью найти простачков. Таких простачков они будут пугать тем, что ОВГЗ могут быть и не погашены. На самом деле это практически невозможно по причине того, что государство в трудный момент, если он вдруг случился, легко примет решение осуществить небольшую денежную эмиссию с целью осуществить погашение ОВГЗ в полном объеме и в срок.
2. При принятии решения включиться в работу по покупке ОВГЗ каждый должен знать, что брокеры - это посредники, которые в любом случае получат свою комиссию даже если вы ничего не заработаете или понесете убытки от своих неудачных инвестиций. Хотя покупку ОВГЗ сложно назвать инвестицией. Это скорее попытка сохранить свои деньги от инфляции в надежных государственных бумагах. Так вот - чем меньше вы будете обращаться к брокерам, тем лучше для вашей попытки сохранить свои деньги. Можно ли избежать общения с брокерами при покупке ОВГЗ. К сожалению, нельзя, но можно минимизировать количество их услуг для вас и соответственно ваши затраты на них. Как это сделать? Осуществить покупку ОВГЗ при первичном их размещении Минфином
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3. Самое выгодное дело это приобретать ОВГЗ через солидный банк (возможно государственный), который способен осуществить эту услугу для вас. Предварительно вам нужно открыть счет в ценных бумагах. Нужно и правильно для вас выбрать самого выгодного хранителя ценных бумаг (самого надежного и дешевого). Цены на услуги хранителей могут отличаться на целый порядок.
Некоторые банки вообще не хотят работать с чужими хранителями, так как они сами являются хранителями и предлагают активно свои услуги. Но стоимость их услуг там естественно сильно завышена. Будьте внимательны и просчитывайте заранее все эти моменты, торгуйтесь активнее. Также банки имеют собственных брокеров среди своих сотрудников и включают стоимость их работы в свой прайс. Брокеры банковские недорогие как правило, так как у них узкая специализация. Но банк может завысить цены на них легко. Это ведь банк.
Поэтому торгуйтесь и требуйте чтобы стоимость услуг банка по приобретению для вас ОВГЗ была фиксированной и однозначной для запланированного вами количества ОВГЗ для покупки.
Какую банк по договору должен предоставить вам услугу? Например, приобрести на первичном размещении в НБУ ОВГЗ в нужном количестве и с доходностью, не меньшей, чем вы указали. Вы будете обязаны перевести на счет банка сумму денег, из которой банк оплатит стоимость приобретенных ОВГЗ для вас и разместит их на вашем счете в ценных бумагах. При этом при покупке для вас ОВГЗ выбранным вами банком, банк обеспечит передачу в Национальный депозитарий данных о вашем расчетном счете в гривнах или валюте, куда будут перечислены вам деньги в момент выплаты купонов и/или погашения купленных вами ОВГЗ. Национальный депозитарий после отправки вам денег на счет при погашении ОВГЗ автоматически гасит Глобальный Сертификат и списывает уже погашенные ОВГЗ с вашего счета в ценных бумагах.
И вы станете богаче на ваши 12% от суммы купленных ОВГЗ за минусом услуг банка со своим дешевым брокером и хранителя, величина которых зависит от ваших умений торговаться и выбирать лучшее предложение на рынке, а также от размера ваших инвестиций. Ведь чем больше инвестируете, тем меньше получаются в процентах ваши расходы от размера инвестиций. Как правило.
4. Если у вас по какой-то причине не получается купить ОВГЗ при первичном их размещении, то вы же можете попытаться их купить на вторичном рынке. На вторичном рынке торгуют ОВГЗ обычно банки, которые купили их для себя, а не под конкретного клиента. И получается, что они купили с доходностью под указанные вами, например, 12% годовых, а будут пытаться их перепродать дороже номинала, снижая итоговую доходность ОВГЗ до 4-6%. И это еще не считая услуг хранителя и брокера. Тут и выходит на первый план брокер. Он ищет на рынке ОВГЗ лучшие предложения и в итоге купить сможет для вас с расчетной доходностью 5,5-6%, ну и дополнительно сдерет с вас еще 1-2% доходности от ОВГЗ.
Поэтому смотрите пункт 1. Удачи.