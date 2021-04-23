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Терминалы и
банкоматы пополнения

Терминалы и банкоматы пополнения
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:34

Терминалы и банкоматы пополнения

в связи с "переходом к безналу" а также встречающимися вопросами "* [сюда название системы терминалов] не пришли деньги" и ограничением в 5000 собираю способы как лучше всего заводить деньги на счет, не используя кассу
я знаю:

1) банкоматы Альфы (5баллов, даже 5+ из 5) - едят до 200 купюр за раз, на карте мгновенно, с самой карты СЭП бесплатен, чужие тянучки бесплатны

2) терминалы ПУМБа (4 балла) - тоже можно всовывать не по одной купюре, но стремновато, толкалка бесплатна, непонятно с отлеживанием, вроде бы достаточно нескольких часов

3) Прокредит (4 балла) - стало больше отделение, машинки отлчные, можно пополнять валюту, сэп бесплатен, но, увы, сам прокредит стоит 250 в месяц неважно пользуешь или нет

4) ОТП банк, 3 балла, сама пополняха ок, но на вывод только СЭП по 2 грн за 10к

5) Аваль 3 балла - машинка для приема отличная, но вот вывод с карты Аваля , которая Раффайзен+ стоит 3 грн как и в ОТП

6) тут должен быть Приват, но по моей системе оценок он слишком низок из-за номера "возврат только на карту Привата" (согласен, ну а еще куда?), поэтому без комментариев

а - где еще можно всунуть нал?




P.S.
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cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 02:42

  cohan написав:а - где еще можно всунуть нал?

можно всунуть в приват - а от туда по стёжкам и на отп уходит и на пумб и даже на аллу.
кстати приват начал ставить банкоматы которые принимаю по 200 банкнот и в такие банкоматы даже карту всовывать не нужно достаточно приложить
uaprofi
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