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Екоінспекція провела понад 500 перевірок якості палива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 18:27
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.
Дивися повний текст Екоінспекція провела понад 500 перевірок якості палива на АЗС
.
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Додано: Пон 26 кві, 2021 18:27
И где результаты
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