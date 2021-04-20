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Екоінспекція провела понад 500
перевірок якості палива...

Екоінспекція провела понад 500 перевірок якості палива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 18:27

Екоінспекція провела понад 500 перевірок якості палива...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Дивися повний текст Екоінспекція провела понад 500 перевірок якості палива на АЗС.
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Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 18:27

И где результаты
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