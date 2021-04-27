Про це пише The Sun.
Дивися повний текст 48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про заховані «скарби Гітлера» — ЗМІ.
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Додано: Чет 29 кві, 2021 22:26
48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про заховані «скарби Гітлера» — ЗМІ.
Додано: Чет 29 кві, 2021 22:27
Точно,так и было.У нас новая информация про 48 ящиков золота,с утра надо в Sun позвонить.
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