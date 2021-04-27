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48 ящиків із золотом: у Польщі
знайшли нові дані про...

48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 22:26

48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Sun.

Дивися повний текст 48 ящиків із золотом: у Польщі знайшли нові дані про заховані «скарби Гітлера» — ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 кві, 2021 22:27

Точно,так и было.У нас новая информация про 48 ящиков золота,с утра надо в Sun позвонить.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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