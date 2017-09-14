|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:08
trololo написав: andrijk777 написав:
Існує текст цих домовленостей. В тексті там є примітки що бажає Україна а що бажає РФ. Це треба читати.
ну то покажіть, я теж хочу почитати, на що ми там погодились (і хто погодився, арестович?) і в який момент припинились переговори, яка ж умова стала вдруг комусь неприйнятною.
а ще мені цікаво, чи вважаєте ви відступ з під києва "жестом доброї волі" і кроком росіян назустріч в переговорах? чи це була військова операція для збереження виснаженого угрупування від розгрому?
Текст угоди був в публічному доступі.
"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.
Я взагалі не розумію який зв'язок мають "Відступ з під Києва" і Стамбульські перемовини? Ти надто багато слухаєш москалів. Менше їх слухай.
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:18
UA написав:
Xуйло їде в Китай за продовженням дозволу на війну до 2027
Яке рішення прийме тов. Сі?
в хороводі нового багатополярного світу сша-п'дари-китай-індія-юропа здається тільки братушкі касаби знають, чого хочуть тут і зараз. інші не здатні адекватно сформулювати свої інтереси.. китайці не хочуть публічно (ну тайвань питання часу, але що далі), індуси не вміють, у трампа дуже специфічні інтереси з пріоритетом внутрішньої політики (оподатковувати власних громадян як важіль в зовнішній політиці це цікаво). ізраїль теж цікавий новий гравець серед п'дарасів світового масштабу. тому щось поки не дуже видно, що лише Україна всім заважає жить дружно. хаос, разброд, шатаніє. скільки нас і росіян ще має вмерти, невідомо.
але я не експерт і навіть не спеціаліст, це просто відчуття на сьогодні, тому обзиватись дураком не варто
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:30
andrijk777 написав:
"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.
але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для
andrijk777 написав:
Я взагалі не розумію який зв'язок мають "Відступ з під Києва" і Стамбульські перемовини?
просто співпало по датам
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:50
trololo написав:
але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для
Запитання в стилі "Крокодил якого кольору голубого чи фіолетового?".
Це напевно у воєнних потрібно питати чи могли вони щось там втратити повністю чи ні, получити повної пзди чи часткової. Я не військовий експерт.
Додано: Чет 28 сер, 2025 16:57
andrijk777 написав: trololo написав:
але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для
Запитання в стилі "Крокодил якого кольору голубого чи фіолетового?".
Це напевно у воєнних потрібно питати чи могли вони щось там втратити повністю чи ні, получити повної пзди чи часткової. Я не військовий експерт.
та ні, просто вам відповідь очевидна і так не подобається шо страшно озвучити.
ок, перефразую. чому пуйло перед відводом військ не отримав жодних політичних вигод, навіть не заставив письмово визнати відмову від НАТО чи захист рускої мови, мінімальні умови на які ми начебто були готові з в стамбулі?
про добру волю набрехав шойгу чи ні? найпростіше питання, нижче вам вже тікати нема куди
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:01
trololo написав: andrijk777 написав:
"Відступ з під Києва". Очевидно що київське угрупування війсь РФ не виконало поставлене завдання - не взяло Київ і навіть не оточило його. Підсилення цього угрупування було недоцільне, були важливіші напрямки - наприклад Маріуполь. Постачання було ускладнене через те що йшло через Білорусь. Потреби в окупації територій вище Києва - не було.
Враховуючи це все керівництвом РФ було прийняте цілком логічне рішення - відступити і закрити цей напрямок.
Це якби не "я так вважаю", це загальноприйняте пояснення.
але я не питав вас про мотиви відступу, я питав, чи могли росіяни втратити повністю чи частково київське угруповування (котел), якщо припустити що в білорусі не було ніяких резервів, які могли прийти на допомогу (і теж не получить пзди)? тобто відступ був ВИМУШЕНИЙ чи ЖЕСТ ДОБРОЇ ВОЛІ як казав пуйло з шойгу? це ж важливо для
andrijk777 написав:
Я взагалі не розумію який зв'язок мають "Відступ з під Києва" і Стамбульські перемовини?
просто співпало по датам
Навряд Андрій військовий і думки є різні, але ось, наприклад, пряма мова комбата далеко не останньої бригади, а елітної 3ШБ, і всл, який приймав участь в БД під Києвом:
З 8.25 по 9.05 -- 30 сек.
Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
Так це чи ні --- хз.
Він і сам каже, що це лише його бачення.
(Тобто, як вони тупо клали людей та ресурси на інших різних місцях (скільки спалили тільки в Кринках...), то так клали б під Києвом)
Але факт -- відповідь не так очевидна і не хтось з дивана, а комбат 3ШБ не боїться, а публічно її озвучив.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:09
detroytred
Стояли б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
Так а сенс стояти і нести втрати? Треба було для взяття Києва десь терміново взяти 50-100 тис додаткових оснащених штурмовиків. Саме штурмовиків, а не моряків, кремлевских курсантів, чи связківців з ВПС.
Швидко їх не призвати, а тим більше не відтренувати і оснастити. Треба місяці. А за «місяці» від тих хто вже прийшов під Київ нічого б не залишилось.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:13
detroytred написав:
Стояли б під Києвом, лінія фронту проходила б під Києвом (несли б втрати, але стояли б. І налагодили б оту логістику, хоч і несли б додаткові втрати із налагодженою), але прийняли рішення сконцентруватися на інших напрямках.
цікава думка. а мета стояння? збільшувати поступово оточення? чи просто дестабілізація наприклад ФАБами як Маріуполь і зниження легітимності та адміністративної стійкості урядом який був би змушений виїхати?
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:15
Hotab написав:
Росіянський фільм, але якраз про те, що в містах до 45% призовних чоловіків мали бронь.
І категорії майже ті, що бронюються зараз. Включно з артистами.
Точности ради не "в містах", а конкретно в Москве, что вполне понятно в связи с тем, что это столица и там сосредоточены все органы управления. Вполне вероятно, что сегодня у нас самый высокий % забронированных в Киеве.
То, что тогда тоже были уклонисты и были освобождения за взятки, сомнений и удивлений не вызывает. Но обратите внимание на цифры. По отношению к 200 млн. населения Союза в 1941 это мелочи. И как с этим боролись, и какие были наказания. Причём, даже после войны. То, что об этом не говорили, тоже вполне понятно.
И категории бронирования тоже вполне естественны и такие же в любой стране. Меньший % забронированных тоже понятен - страна была меньше индустриализована, меньше горожан, соотв., меньше коммунальных служб, гортранспорта, меньше было эл-станнций, дорог и т.д.
Додано: Чет 28 сер, 2025 17:16
trololo написав:
в хороводі нового багатополярного світу сша-п'дари-китай-індія-юропа здається тільки братушкі касаби знають, чого хочуть тут і зараз. інші не здатні адекватно сформулювати свої інтереси
..
вперше готовий з вами хоть в чомусь погодитись.
Ця думка йде в розріз з думкою ваших колег по "переможно-патріотичній коаліції". Наприклад Флер, шаман, можливо й будівельник висловлювали думку що Європа це не збіговисько імпотентів, які можуть тільки бурмотіти про підтримку, а насправді хитрий потужний гравець який прорахував на 100 ходів вперед і задумав це все з метою послаблення чи розвалу РФ))
Правда незрозуміло як досягти розвалу купуючи від рф газ майже в 10 разів(!) дорожче ніж у 2021-му
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2642
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
