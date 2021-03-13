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США поширили жорстку заяву
щодо останніх змін у...

США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:22

США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у четвер на самому початку брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Дивися повний текст США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у керівництві Нафтогазу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:40

Как то США уже сильно открыто вмешиваются в дела Украины.
Приличия вообще не соблюдаются.
hno3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:03

А кто именно из США єто сказала?
Коболев...
Scorpion1
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:15

  p_a_l написав:Шли бы они в одно место вместе со своим советом и экспердами.

А якщо вони вас пошлють у це саме місце разом з вашими клованами, бєнямі, сержлєщамі, ківами та іншою "елітою" українського наріда ? До Москви на уклін поповзете ?

Хоча мабуть саме на це весь розрахунок був у ляльководів найвеличнішого велосипедиста .....
akido
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 13:37

  hno3 написав:Как то США уже сильно открыто вмешиваются в дела Украины.
Приличия вообще не соблюдаются.


О да, высказать "фе" открытой коррупции и нарушению закона - это вмешательство во внутренние дела Украины :D .
Побольше бы США так вмешивалось - глядишь, и получилось бы из Украины что-то путное вместо Бенялюкса или Фирташленда
kimerinn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:10

в прошлом году нефтегаз проспонсировал велике будивныцтво за счет штрафа, который заплатил газпром. в этом году нефтегаз сделает то же, только за счет своих денег. надо же вазелину на чем-то пиариться.
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:25

  kimerinn написав:
  hno3 написав:Как то США уже сильно открыто вмешиваются в дела Украины.
Приличия вообще не соблюдаются.


О да, высказать "фе" открытой коррупции и нарушению закона - это вмешательство во внутренние дела Украины :D .
Побольше бы США так вмешивалось - глядишь, и получилось бы из Украины что-то путное вместо Бенялюкса или Фирташленда

Открытой коррупцией 7 лет на своем посту занимался Коболев, от выплаты космических зарплат в получившим по итогам года убыточность предприятии, схемам по смешиванию газа собственного и импортного и продаже его с неплохим профитом и т.д. Не увольнять нужно было, а сразу садить.
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