Про це заявив у четвер на самому початку брифінгу у Вашингтоні представник Державного департаменту США Нед Прайс.
Дивися повний текст США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у керівництві Нафтогазу.
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Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:22
США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США поширили жорстку заяву щодо останніх змін у керівництві Нафтогазу.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:40
Как то США уже сильно открыто вмешиваются в дела Украины.
Приличия вообще не соблюдаются.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 12:15
А якщо вони вас пошлють у це саме місце разом з вашими клованами, бєнямі, сержлєщамі, ківами та іншою "елітою" українського наріда ? До Москви на уклін поповзете ?
Хоча мабуть саме на це весь розрахунок був у ляльководів найвеличнішого велосипедиста .....
Додано: П'ят 30 кві, 2021 13:37
О да, высказать "фе" открытой коррупции и нарушению закона - это вмешательство во внутренние дела Украины .
Побольше бы США так вмешивалось - глядишь, и получилось бы из Украины что-то путное вместо Бенялюкса или Фирташленда
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:10
в прошлом году нефтегаз проспонсировал велике будивныцтво за счет штрафа, который заплатил газпром. в этом году нефтегаз сделает то же, только за счет своих денег. надо же вазелину на чем-то пиариться.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 14:25
Открытой коррупцией 7 лет на своем посту занимался Коболев, от выплаты космических зарплат в получившим по итогам года убыточность предприятии, схемам по смешиванию газа собственного и импортного и продаже его с неплохим профитом и т.д. Не увольнять нужно было, а сразу садить.
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