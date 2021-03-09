Куди звертатись, якщо виникають перепади напруги в...
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саме так, абсолютно будь-який пересічний споживач електрики має технічну можливість та достатню кваліфікацію для визначення того, де саме в мережі виникає перепад напруги і вже тоді певно знає до кого звертатися.... )))
Мы семимильными шагами идем к европейским ценам, а по качеству услуг и товаров уходим ниже совка. Все через неумеренные аппетиты правителей - заскочив во власть на час, надо жажда обеспечить своих потомков на многие поколения вперед.
Tamagoch написав:саме так, абсолютно будь-який пересічний споживач електрики має технічну можливість та достатню кваліфікацію для визначення того, де саме в мережі виникає перепад напруги і вже тоді певно знає до кого звертатися.... )))
Странный вы какой-то. Вы что не сидите и не наблюдаете часами показания вольтметра, воткнутого в розетку?
Итак, руководствоваться мы будем, ГОСТ 32144-2013, согласно которому предельное отклонение (как положительное, так и отрицательное) в России не должно превышать отметку в 10% от номинального. Итого получаем такие значения: для сети 230в – от 207 до 253 Вольта; для сети 400в – от 360 до 440 Вольт. https://samelectrik.ru/kakoe-otklonenie ... elnym.html Сгорело 2 блока питания компа. Микроволновка и лед лампочка. Вам помощь http://www.zubr.ua/ У меня срабатывает то 192 то 167