Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно

Додано: Сер 05 тра, 2021 01:20

ИМХО, у ФРС уже не выйдет ужесточать монетарную политику с таким гос. долгом и торговым и бюджетным дефицитом, еще и когда все механизмы влияния на ситуацию исчерпаны, денег напечатано дофига за последний год с лишним, дисбалансы критические, рефинансировать надо триллионы гос. долга и чем-то покрывать рекордные бюджетные дефициты, инфляция, особенно на жратву, поперла вверх, древесина в США дорожает в разы, многие металлы, которые не зарегулированы искусственным влиянием, тоже... Дело швах. Дядьки зашевелились.И фонда искусственно переоценена в разы печатным станком - мегапузырь уже переклюнул и 2000-й и 1929-й вместе взятые по отношению капитализации компаний к ВВП. Вот сегодня, только Йеллен заикнулась об ужесточении политики, фонда сразу посыпалась и им пришлось положить сайт инвестинг.ком и начать манипуляции с выкупом с печатного станка. Все, это цугцванг. Поэтому баксу уже ничего не светит, а вот новые беды миру светят, ФРСники так просто не успокоятся, пока эта контора существует. Но они будут направлены не на рост бакса, а на сдерживание обвала с криками и повышении ставки перед каждым новым инфляционным шоком.