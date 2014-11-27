Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно

И фонда искусственно переоценена в разы печатным станком - мегапузырь уже переклюнул и 2000-й и 1929-й вместе взятые по отношению капитализации компаний к ВВП. Вот сегодня, только Йеллен заикнулась об ужесточении политики, фонда сразу посыпалась и им пришлось положить сайт инвестинг.ком и начать манипуляции с выкупом с печатного станка. Все, это цугцванг. Поэтому баксу уже ничего не светит, а вот новые беды миру светят, ФРСники так просто не успокоятся, пока эта контора существует. Но они будут направлены не на рост бакса, а на сдерживание обвала с криками и повышении ставки перед каждым новым инфляционным шоком.