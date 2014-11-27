RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Продавайте доллар, покупайте
драг. металлы, пока не поздно

Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 01:20

Продавайте доллар, покупайте драг. металлы, пока не поздно

ИМХО, у ФРС уже не выйдет ужесточать монетарную политику с таким гос. долгом и торговым и бюджетным дефицитом, еще и когда все механизмы влияния на ситуацию исчерпаны, денег напечатано дофига за последний год с лишним, дисбалансы критические, рефинансировать надо триллионы гос. долга и чем-то покрывать рекордные бюджетные дефициты, инфляция, особенно на жратву, поперла вверх, древесина в США дорожает в разы, многие металлы, которые не зарегулированы искусственным влиянием, тоже... Дело швах. Дядьки зашевелились.
https://www.zerohedge.com/markets/bofa- ... tion-ahead
И фонда искусственно переоценена в разы печатным станком - мегапузырь уже переклюнул и 2000-й и 1929-й вместе взятые по отношению капитализации компаний к ВВП. Вот сегодня, только Йеллен заикнулась об ужесточении политики, фонда сразу посыпалась и им пришлось положить сайт инвестинг.ком и начать манипуляции с выкупом с печатного станка. Все, это цугцванг. Поэтому баксу уже ничего не светит, а вот новые беды миру светят, ФРСники так просто не успокоятся, пока эта контора существует. Но они будут направлены не на рост бакса, а на сдерживание обвала с криками и повышении ставки перед каждым новым инфляционным шоком.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22197
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1640 раз.
Подякували: 2291 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:00


возможно шорт-сквиз по золоту ешё устроят, но только для того,
чтобы набрать оленей в поезд, идущий на юга, имхо
bred
 
Повідомлень: 203
З нами з: 19.07.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аваков и Ярема учатся считать. Пока безуспешно.
vbondar23 » Вів 20 січ, 2015 11:53
0 3285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 січ, 2015 11:53
vbondar23
Доллар будет по 12, если…
Володимир Попов » П'ят 28 лис, 2014 16:47
0 3637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 лис, 2014 16:47
Володимир Попов
20 гривен за доллар уже скоро
holovlov » Сер 05 лис, 2014 06:20
1 4510
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лис, 2014 21:58
xbank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.