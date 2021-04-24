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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:43

  Investor_K написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Налоговая ж видит все доходы. Зачем декларации?

Налоговая видет только декларации и уплаченные налоги. Это во-первых.

Во-вторых налоговая каким боком к субсидиям?
В твкой ситуации -задним.

Даже не задним. С тем же успехом можно сказать что полиция знает о нетрудовых доходах зачем декларации.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 20:51

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

Логично.
Investor_K
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