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Кабмін зобов'язав претендентів
на отримання житлових...

Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 14:03

Re: Кабмін зобов'язав претендентів на отримання житлових...

  Amethyst написав:Ка-з-лы, которые ненавидят свой народ, унижая его попрошайничеством!

Так не унижайтесь - зарабатывайте себе на жизнь сами.
Почему я должен оплачивать твою коммуналку? То что ты мало заработал и мало накопил - это не моя проблема.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Amethyst написав:Ка-з-лы, которые ненавидят свой народ, унижая его попрошайничеством!

Так не унижайтесь - зарабатывайте себе на жизнь сами.
Почему я должен оплачивать твою коммуналку? То что ты мало заработал и мало накопил - это не моя проблема.

Речь не про меня.
Есть реально одинокие бабули, которые получают 2600, живут в квартире 16м (не 36.5м по соцнорме) и платят 500/1000 коммуналки. И в свои 70 лет уже просто не могут заполнить декларацию. Шо Собес не видит их дохода, не может автоматом им начислить субсидию 110/610, эт нормально?
Мне кажется, шо это типичное жлобство!
Amethyst
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