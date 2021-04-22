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В Україні готуються до
впровадження «паспортів вакцинації»

В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 10:47

В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації»

Пропонуємо до обговорення:
Україна обіцяє впровадити "паспорти вакцинації" відповідно до європейських стандартів.

Дивися повний текст В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації».
R2
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Залишилося зробити вакцинацію...
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Побудова електронного концлагеря йде повним ходом.
Nicolas21
 
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Большинство переболели и в вакцинации не нуждаются. Но кого это интересует, разве это аргумент, чтобы на таком человеке нельзя было больше зарабатывать.
LOKY
 
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