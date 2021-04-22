Україна обіцяє впровадити "паспорти вакцинації" відповідно до європейських стандартів.
Дивися повний текст В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації».
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Додано: Чет 06 тра, 2021 10:47
В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні готуються до впровадження «паспортів вакцинації».
Додано: Чет 06 тра, 2021 12:31
Большинство переболели и в вакцинации не нуждаются. Но кого это интересует, разве это аргумент, чтобы на таком человеке нельзя было больше зарабатывать.
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