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Реєстрація дітей і отримання
пенсій по-новому: чого...

Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:15

Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого...

Пропонуємо до обговорення:
У ВР надійшов законопроект, покликаний повністю змінити механізм реєстрації місця проживання в Україні.

Дивися повний текст Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого чекати від реєстрації місця проживання онлайн.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:15

матимуть кілька днів для того, щоб знятися з реєстрації в одному військкоматі і зареєструватися в іншому

тобто по військкоматах все ж бігати потрібно буде?
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