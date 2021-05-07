У ВР надійшов законопроект, покликаний повністю змінити механізм реєстрації місця проживання в Україні.
Дивися повний текст Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого чекати від реєстрації місця проживання онлайн.
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Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:15
Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Реєстрація дітей і отримання пенсій по-новому: чого чекати від реєстрації місця проживання онлайн.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:15
тобто по військкоматах все ж бігати потрібно буде?
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