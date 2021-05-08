На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроекти.
Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 08:36
Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
Додано: Нед 09 тра, 2021 08:47
Интересно, "слуги народа" хотя свои ежемесячные "конверты" понесут в банки? )
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