На початку 2021 року президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроекти.
Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
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Додано: Нед 09 тра, 2021 08:36
Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які податки пропонують платити.
Додано: Нед 09 тра, 2021 08:47
Интересно, "слуги народа" хотя свои ежемесячные "конверты" понесут в банки? )
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:34
А в чём проблема декларации наличных?
Если у меня есть некая сумма, с которой я не уплатил налоги, почему бы ЧАСТЬ из этой суммы не нести на депозит маленькими кусочками? Скажем, 7000-8000-9000 грн в месяц на карту и с неё на депозит. Думаю, такие суммы не вызовут вопросов.
А можно ещё в разные банки нести! В каждый банк 2000-3000 грн каждый месяц.
Это ни у кого не вызывает подозрений.
Додано: Нед 09 тра, 2021 15:45
Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
с такими инициативами ГЕТЬманцОва как-бы грандиозного выноса и шухера не случилось
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:12
Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
Финансовый сайт без проверки перепечатывает новость помойного ведра на тему налогов.
Никогда такого не было и вот опять.
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:23
Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
Не сможет, так как декларацию для налоговой амнистии можно заполнить только на те украинцы у которых есть активы которые приобретены за счёт доходов с которых не уплачены налоги.
Чтобы каждый украинец мог подать такую декларацию надо чтобы у него было таких черных активов минимум на 400 тыс. гривен. А большинство не то что 400 тысяч не имеют, но и вообще не имеют доходов с которых неуплачены налоги поскольку получают зарплату с которой налоги уплачены без их участия.
А те кто работают за зарплату - они по мнению фейкоканала не украинцы. В отличии от перечисленных.
Как обычно: новость выглядит как песня чучки - сначала хайповый заговок, потом немного набросов, а в конце опровержение заголовка и набросов
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 09 тра, 2021 20:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 тра, 2021 20:26
Re: Чи зобов'яжуть українців нести готівку в банки і які...
Учитывая что даже для налоговой амнистии финмон не отменили - банк может заинтересоваться тем откуда у тебя столько наличных что ты регулярно носишь суммы в банк. И если у тебя не окажется например зарплатной карты в каком-нибудь говноэксимбанке с который ты снимаешь наличку - то банк может в лучшем случае закрыть тебе счёт и вернуть деньги, а в худшем передать дело следствию. На Минфине было интервью с руководителем службы финмона НБУ куда стекается информация из банков.
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