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Куди інвестувати і
не інвестувати в 2021

Куди інвестувати і не інвестувати в 2021
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Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 14:46

Куди інвестувати і не інвестувати в 2021

13 травня в рамках чергового випуску серії безкоштовних вебінарів FinUpdate редакції сайтів Мінфін і Finance.ua запросили до відкритої дискусії успішних практикуючих інвесторів, аналітиків і фінансових консультантів. Вони розкажуть: куди інвестувати і куди інвестувати не варто в 2021 році.

Бачення, прогнози та поради від просунутих інвесторів на FinUpdate безкоштовно і без реклами.

Ключові питання для обговорення:

Куди інвестувати і точно не інвестувати в 2021 році?

Прогнози в розрізі інструментів інвестування (золото, облігації, акції, р2р, крипта і заставне кредитування), фондових ринків (Азія, Європа, США, Україна) і галузей (біотехнології, зелена енергетика, телемедицина, кольорові метали інше).

Як скласти свій персональний інвестиційний портфель, якщо у вас 5 тис. і 10 тис. доларів США в короткій і довгостроковій перспективі?

Чи є сенс інвестувати в Україну?

Якщо Байден збільшить податок на багатих в 2 рази, які можуть бути наслідки для фондових ринків?

Як скористатися бурхливим зростанням фондового ринку в своїх інтересах? Як довго ще триватиме бичачий тренд?

Коли купувати і коли продавати цінні папери?

На які сигнали/дзвіночки ринку слід звернути особливу увагу. Як не наламати дров, піддавшись загальним настроям і паніці?

Прибутковість vs ризик: яка мінімальна прибутковість прийнятна для інвестування, які інструменти інвестування з помірним ризиком дозволяють отримувати досить високий дохід.

🕛 Підключайтеся до прямого ефіру і ставте запитання експертам. Дата і час: 13 травня, старт о 12:00.

Посилання на вебінар буде відправлено на пошту після реєстрації тут:

FinUpdate
Ірина_
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