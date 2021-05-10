Куди інвестувати і не інвестувати в 2021

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Ключові питання для обговорення:
Куди інвестувати і точно не інвестувати в 2021 році?
Прогнози в розрізі інструментів інвестування (золото, облігації, акції, р2р, крипта і заставне кредитування), фондових ринків (Азія, Європа, США, Україна) і галузей (біотехнології, зелена енергетика, телемедицина, кольорові метали інше).
Як скласти свій персональний інвестиційний портфель, якщо у вас 5 тис. і 10 тис. доларів США в короткій і довгостроковій перспективі?
Чи є сенс інвестувати в Україну?
Якщо Байден збільшить податок на багатих в 2 рази, які можуть бути наслідки для фондових ринків?
Як скористатися бурхливим зростанням фондового ринку в своїх інтересах? Як довго ще триватиме бичачий тренд?
Коли купувати і коли продавати цінні папери?
На які сигнали/дзвіночки ринку слід звернути особливу увагу. Як не наламати дров, піддавшись загальним настроям і паніці?
Прибутковість vs ризик: яка мінімальна прибутковість прийнятна для інвестування, які інструменти інвестування з помірним ризиком дозволяють отримувати досить високий дохід.
🕛 Підключайтеся до прямого ефіру і ставте запитання експертам. Дата і час: 13 травня, старт о 12:00.
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