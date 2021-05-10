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не інвестувати в 2021 Куди інвестувати і не інвестувати в 2021 + Додати

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на тему Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.

Додано: Вів 11 тра, 2021 14:46 Куди інвестувати і не інвестувати в 2021



Бачення, прогнози та поради від просунутих інвесторів на FinUpdate безкоштовно і без реклами.



Ключові питання для обговорення:



Куди інвестувати і точно не інвестувати в 2021 році?



Прогнози в розрізі інструментів інвестування (золото, облігації, акції, р2р, крипта і заставне кредитування), фондових ринків (Азія, Європа, США, Україна) і галузей (біотехнології, зелена енергетика, телемедицина, кольорові метали інше).



Як скласти свій персональний інвестиційний портфель, якщо у вас 5 тис. і 10 тис. доларів США в короткій і довгостроковій перспективі?



Чи є сенс інвестувати в Україну?



Якщо Байден збільшить податок на багатих в 2 рази, які можуть бути наслідки для фондових ринків?



Як скористатися бурхливим зростанням фондового ринку в своїх інтересах? Як довго ще триватиме бичачий тренд?



Коли купувати і коли продавати цінні папери?



На які сигнали/дзвіночки ринку слід звернути особливу увагу. Як не наламати дров, піддавшись загальним настроям і паніці?



Прибутковість vs ризик: яка мінімальна прибутковість прийнятна для інвестування, які інструменти інвестування з помірним ризиком дозволяють отримувати досить високий дохід.



🕛 Підключайтеся до прямого ефіру і ставте запитання експертам. Дата і час: 13 травня, старт о 12:00.



Посилання на вебінар буде відправлено на пошту після реєстрації тут:



FinUpdate 13 травня в рамках чергового випуску серії безкоштовних вебінарів FinUpdate редакції сайтів Мінфін і Finance.ua запросили до відкритої дискусії успішних практикуючих інвесторів, аналітиків і фінансових консультантів. Вони розкажуть: куди інвестувати і куди інвестувати не варто в 2021 році.Бачення, прогнози та поради від просунутих інвесторів на FinUpdate безкоштовно і без реклами.Куди інвестувати і точно не інвестувати в 2021 році?Прогнози в розрізі інструментів інвестування (золото, облігації, акції, р2р, крипта і заставне кредитування), фондових ринків (Азія, Європа, США, Україна) і галузей (біотехнології, зелена енергетика, телемедицина, кольорові метали інше).Як скласти свій персональний інвестиційний портфель, якщо у вас 5 тис. і 10 тис. доларів США в короткій і довгостроковій перспективі?Чи є сенс інвестувати в Україну?Якщо Байден збільшить податок на багатих в 2 рази, які можуть бути наслідки для фондових ринків?Як скористатися бурхливим зростанням фондового ринку в своїх інтересах? Як довго ще триватиме бичачий тренд?Коли купувати і коли продавати цінні папери?На які сигнали/дзвіночки ринку слід звернути особливу увагу. Як не наламати дров, піддавшись загальним настроям і паніці?Прибутковість vs ризик: яка мінімальна прибутковість прийнятна для інвестування, які інструменти інвестування з помірним ризиком дозволяють отримувати досить високий дохід.Посилання на вебінар буде відправлено на пошту після реєстрації тут: Ірина_

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