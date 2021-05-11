MFO summit-2021

Крім того НБУ своєю постановою від 14 квітня 2021 року № 30 затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості. Тож до 17 червня 2021 року небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності.
До яких змін вже привели нові правила гри на ринку NPL (кредити, що не працюють. – Ред.), та яких законодавчих ініціатив слід очікувати найближчим часом – дізнаватимуться учасники четвертого професійного МФО саміту 2021, який відбудеться 1 липня в Києві.
Серед спікерів представники законодавчої та виконавчої гілок влади, які мають безпосередній вплив на регулювання небанківського фінансового сектору:
Народний депутат України IX, Член Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом – Ольга Василевська-Смаглюк;
Народний депутат України, голова підкомітету з питань прав людини – Тарас Тарасенко;
Начальник управління ліцензування фінансових компаній НБУ – Вадим Романюк;
Заступник начальника управління роздрібних платежів, НБУ – Владислав Дикий;
Начальник управління захисту прав споживачів НБУ – Ольга Лобайчук;
Президент асоціації ВАФК – Алла Сав’юк.
А також СЕО та засновники провідних українських мікрофінансових компаній: директор Авентус Україна – Володимир Довгаль, засновник MyCredit – Роман Катеринчик, СЕО компанії Moneyveo – Альона Андронікова, директор компанії CCLoan – Наталя Клєвакіна та багато інших.
Взяти участь в найбільш професійному, практичному заході для небанківського фінансового сектору можна зареєструвавшись
Організатори саміту: компанія BankOnline, асоціація ВАФК, сайти про фінанси та інвестиції Finance.ua та Minfin.com.ua.