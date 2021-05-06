У квітні цього року 147 нардепам виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані апарату Верховної Ради України.
Дивися повний текст Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 15:14
Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за...
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Дивися повний текст Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за житло.
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:22
Re: Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за
Шмыгаль: бизнес должен платить больше нолохов
Додано: Сер 12 тра, 2021 16:39
нищеброды. Субсидию/монетизацию им еще на коммуналку и бесплатный проезд на общественных вертолетах, дабы в пробках не стоять
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