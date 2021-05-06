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Нардепи в квітні отримали понад
3 млн грн компенсації за...

Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 15:14

Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
У квітні цього року 147 нардепам виплатили понад 3 млн гривень компенсації за житло. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані апарату Верховної Ради України.

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R2
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Чого вони всі такі бідні нещасні, де їх знаходять
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:22

Re: Нардепи в квітні отримали понад 3 млн грн компенсації за

Шмыгаль: бизнес должен платить больше нолохов
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 16:39

нищеброды. Субсидию/монетизацию им еще на коммуналку и бесплатный проезд на общественных вертолетах, дабы в пробках не стоять
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