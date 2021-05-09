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АМКУ заблокував 1,5 млрд держдопомоги на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет тимчасово призупинив державну допомогу, яку надає Міністерство інфраструктури на проектування і будівництво нового аеродромного комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро".
Дивися повний текст АМКУ заблокував 1,5 млрд держдопомоги на будівництво нового аеродрому в Дніпрі
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Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58
За 1.5 млрд можно отправить ярославского и коломойского на луну.
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