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АМКУ заблокував 1,5 млрд
держдопомоги на будівництво...

АМКУ заблокував 1,5 млрд держдопомоги на будівництво...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58

АМКУ заблокував 1,5 млрд держдопомоги на будівництво...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет тимчасово призупинив державну допомогу, яку надає Міністерство інфраструктури на проектування і будівництво нового аеродромного комплексу міжнародного аеропорту "Дніпро".

Дивися повний текст АМКУ заблокував 1,5 млрд держдопомоги на будівництво нового аеродрому в Дніпрі.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 18:58

За 1.5 млрд можно отправить ярославского и коломойского на луну.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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