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Нерухомість в передмісті Києва
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 тра, 2021 19:36
А вот Вам пример одной из моих кв. Правда гостомель... Ну красота ведь!
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Додано: Вів 25 тра, 2021 19:49
Гарно
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Первый
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Додано: Вів 25 тра, 2021 19:54
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vitaliian
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Додано: Вів 25 тра, 2021 19:58
Да, но двор еще в процессе. Полностью не закончили. В этом году обещают оформить.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 10:34
раз создали специальную ветку по пригородам размещу здесь несколько видео про ирпень некоторые я размещал ранее, может кто не видел.
ролик от блогера впервые посетившего Ирпень
ещё один ролик от гостей города
Ирпень с высоты птичьего полёта
набережная
жк версаль парк
жк фортуна
жк ирпенские липки
жк Пушкінський квартал
обзоров готовых жк мало буду выкладывать по мере их появления на ютубе
инфраструктура
Новий корпус Ірпінської школи №1
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 тра, 2021 14:17, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 26 тра, 2021 12:13
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vitaliian
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Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27
и чтоб не думали что я пускаю пыль в глаза какой здесь рай и благодать
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