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Нерухомість в
передмісті Києва

Нерухомість в передмісті Києва
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  airmax78 написав:Посмотрел промо-видео об Ирпене: https://www.youtube.com/watch?v=rEuJpEo8vio Ну... такое. За 7 минут ни одного приличного строения. В основном одни парки показывают.
ирпенчане прямо в парках и живут, зачем портить природу строениями?
может здесь что-то найдёте
https://www.youtube.com/watch?v=BW45S0M3Bqo&t=3s
А вот Вам пример одной из моих кв. Правда гостомель... Ну красота ведь! Зображення

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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  5396669 написав:А вот Вам пример одной из моих кв. Правда гостомель... Ну красота ведь!
да супер скиньте координаты завтра поеду гляну)
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-park-town-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82

это оно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  5396669 написав:А вот Вам пример одной из моих кв. Правда гостомель... Ну красота ведь!
да супер скиньте координаты завтра поеду гляну)
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-park-town-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82это оно?
Да, но двор еще в процессе. Полностью не закончили. В этом году обещают оформить.


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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 10:34

Ірпінь большой обзор

раз создали специальную ветку по пригородам размещу здесь несколько видео про ирпень некоторые я размещал ранее, может кто не видел.

ролик от блогера впервые посетившего Ирпень

ещё один ролик от гостей города

Ирпень с высоты птичьего полёта

набережная

жк версаль парк

жк фортуна

жк ирпенские липки

жк Пушкінський квартал

обзоров готовых жк мало буду выкладывать по мере их появления на ютубе

инфраструктура

Новий корпус Ірпінської школи №1
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 тра, 2021 14:17, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 12:13

Re: Нерухомість в передмісті Києва

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:27

проблемные стройки Ирпеня

и чтоб не думали что я пускаю пыль в глаза какой здесь рай и благодать


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