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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<12 Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52 vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав: flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.

Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь? А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?

Не знаю ще, що і як воно буде колись. Так що не можу відповісти.

Може продам, може буде під оренду. Не знаю ще, що і як воно буде колись. Так що не можу відповісти.Може продам, може буде під оренду. flyman

Повідомлень: 24608 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1239 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 21:01 Релокація BIGor написав: Voistov написав: И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). Ничего себе заявочка.А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).



Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)

много других ньюансов жизни.

Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.

И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.

Повозвращались многие. Рассказывали что да как.



Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.

Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.

Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.

Никакая страховка это не покрывает.

Все к этому шло но обошлось.

Видимо терапия помогла.

Славою богу, чудо, до эко не дошло.

Так в клинике немало иностранцев.

С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.

Причём летают регулярно. Сложное это дело

Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого

А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.

Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу. Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)много других ньюансов жизни.Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.Повозвращались многие. Рассказывали что да как.Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.Никакая страховка это не покрывает.Все к этому шло но обошлось.Видимо терапия помогла.Славою богу, чудо, до эко не дошло.Так в клинике немало иностранцев.С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.Причём летают регулярно. Сложное это делоПотому что там это не просто дорого, а ... как дорогоА таких ньюансов вагон и маленькая тележка.Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу. Voistov Повідомлень: 63 З нами з: 15.02.21 Подякував: 14 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 21:27 flyman написав: BIGor написав: Voistov написав: И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). Ничего себе заявочка.А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).

При досягненні певного рівня доходу, розумніше відкрити підприємство, і мати податкові пільги, а не отримувати дохід і витрачати його як фізична особа.

А навіть якщо як фізична особа, то теж не все так однозначно.

Я так понимаю у вас огромный опыт практика

поделитесь Я так понимаю у вас огромный опыт практикаподелитесь Прохожий Повідомлень: 12223 З нами з: 05.06.13 Подякував: 716 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 тра, 2021 21:59 flyman написав: Первый написав: flyman написав: Так що пропонуєш?

Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві. Так що пропонуєш?Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.

І навіщо поширювати таку відверту брехню?

За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.

Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні. І навіщо поширювати таку відверту брехню?За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.

В чому відверта брехня?

В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?

Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН? В чому відверта брехня?В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?



Всі твої слова стандартно не відповідають діям. Ти пишеш про Варшаву, але купляєш в Києві.



В принципі, нічого дивного:-) стандарт. Скоро капець!!! Опа, напівпідвал. Петя козел і точно капець!!!! Оппа, мансарда... Всі твої слова стандартно не відповідають діям. Ти пишеш про Варшаву, але купляєш в Києві.В принципі, нічого дивного:-) стандарт. Скоро капець!!! Опа, напівпідвал. Петя козел і точно капець!!!! Оппа, мансарда... Первый Повідомлень: 15997 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 тра, 2021 04:27 Re: Релокація Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.



В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам? safonovstanislav Повідомлень: 3189 З нами з: 10.05.14 Подякував: 287 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 тра, 2021 06:53 flyman написав: vitaliian написав: flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе. ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.

Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві. Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

Після 40-ка років Україну точно треба покидати. Тут поширене таке слово - ейджизм. Там його нема. Після 40-ка років Україну точно треба покидати. Тут поширене таке слово - ейджизм. Там його нема. BIGor

Повідомлень: 4822 З нами з: 19.09.10 Подякував: 807 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 тра, 2021 07:05 Voistov написав: BIGor написав: Voistov написав: И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет). Ничего себе заявочка.А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).



Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)

много других ньюансов жизни.

Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.

И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.

Повозвращались многие. Рассказывали что да как.



Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.

Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.

Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.

Никакая страховка это не покрывает.

Все к этому шло но обошлось.

Видимо терапия помогла.

Славою богу, чудо, до эко не дошло.

Так в клинике немало иностранцев.

С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.

Причём летают регулярно. Сложное это дело

Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого

А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.

Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу. Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)много других ньюансов жизни.Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.Повозвращались многие. Рассказывали что да как.Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.Никакая страховка это не покрывает.Все к этому шло но обошлось.Видимо терапия помогла.Славою богу, чудо, до эко не дошло.Так в клинике немало иностранцев.С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.Причём летают регулярно. Сложное это делоПотому что там это не просто дорого, а ... как дорогоА таких ньюансов вагон и маленькая тележка.Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.

Медицинский туризм уже давно существует, и чаще всего ездят на лечению туда, чем сюда. Да у нас дешевая стоматология, даже у меня в пгт в стомат.клинику приезжают постоянно киевляне (видимо в Киеве дорого) и даже видел иностранцев, но из-за этих людей местные стоматологи повышают цены просто в космос. Медицинский туризм уже давно существует, и чаще всего ездят на лечению туда, чем сюда. Да у нас дешевая стоматология, даже у меня в пгт в стомат.клинику приезжают постоянно киевляне (видимо в Киеве дорого) и даже видел иностранцев, но из-за этих людей местные стоматологи повышают цены просто в космос. BIGor

Повідомлень: 4822 З нами з: 19.09.10 Подякував: 807 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 тра, 2021 07:08 safonovstanislav написав: Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.



В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам? Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам?

Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты. Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты. BIGor

Повідомлень: 4822 З нами з: 19.09.10 Подякував: 807 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 тра, 2021 07:55 BIGor написав: safonovstanislav написав: Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.



В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам? Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам?

Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты. Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты.

В Одессе основной плюс - это море, при том, что инфраструктура города не уступает остальным крупным областным центрам.

Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. В Одессе основной плюс - это море, при том, что инфраструктура города не уступает остальным крупным областным центрам.Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей. safonovstanislav Повідомлень: 3189 З нами з: 10.05.14 Подякував: 287 раз. Подякували: 557 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 тра, 2021 12:32 Re: Релокація BIGor

Повідомлень: 4822 З нами з: 19.09.10 Подякував: 807 раз. Подякували: 1068 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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