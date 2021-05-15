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Релокація
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 20:52

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

А кому тогда пенсионный фонд? Или жить там а сдавать здесь?

Не знаю ще, що і як воно буде колись. Так що не можу відповісти.
Може продам, може буде під оренду.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:01

Релокація

  BIGor написав:
  Voistov написав:И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. :shock: А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).


Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)
много других ньюансов жизни.
Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.
И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.
Повозвращались многие. Рассказывали что да как.

Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.
Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.
Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.
Никакая страховка это не покрывает.
Все к этому шло но обошлось.
Видимо терапия помогла.
Славою богу, чудо, до эко не дошло.
Так в клинике немало иностранцев.
С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.
Причём летают регулярно. Сложное это дело
Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого
А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.
Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:27

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Voistov написав:И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. :shock: А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).

При досягненні певного рівня доходу, розумніше відкрити підприємство, і мати податкові пільги, а не отримувати дохід і витрачати його як фізична особа.
А навіть якщо як фізична особа, то теж не все так однозначно.

Я так понимаю у вас огромный опыт практика
поделитесь
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 21:59

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:Так що пропонуєш?
Моя думка наразі така, що якщо є 100куе і думаєш, де купити квартиру і жити та цінувати час, то ліпше у Варшаві, чим в Києві.

І навіщо поширювати таку відверту брехню?
За останні роки камлання на скоро ми всі помремо, ти купив напівпідвал і два самостроя в іпенях.
Хіба що знайшов ще якусь кавалірку в приіпенні.

В чому відверта брехня?
В тому що у В-ві комфортніше чим в Києві?
Чи в тому, що з 100куе можна сміливо заходити на ВРЖН?


Всі твої слова стандартно не відповідають діям. Ти пишеш про Варшаву, але купляєш в Києві.

В принципі, нічого дивного:-) стандарт. Скоро капець!!! Опа, напівпідвал. Петя козел і точно капець!!!! Оппа, мансарда...
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 04:27

Re: Релокація

Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.

В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 06:53

  flyman написав:
  vitaliian написав:flyman ситуацию спасла бы удаленка, чтобы жить там где нравится а не ближе к работе.

Не тільки мені, а багатьом знайомим і родичам Польща більше подобається чим Київ зокрема і Україна в цілому.
Особисто я не планую на пенсії мешкати в Києві.

Після 40-ка років Україну точно треба покидати. Тут поширене таке слово - ейджизм. Там його нема.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:05

  Voistov написав:
  BIGor написав:
  Voistov написав:И даже если есть возможность получать такие же деньги (нет или Гросс вопрос дискуссионны) в условной Варшаве, то к большому моему разочарованию, при столкновении с реальностью, в Киеве уровень жизни... выше

Ничего себе заявочка. :shock: А аргументация будет? (кроме дешевых женщин и сигарет).


Кроме двух перечисленных аргументов... у меня ( как женатому первый мне все таки не актуален)
много других ньюансов жизни.
Я вообще то айтишник. И не просто сам себе, не программер на фрилансе, а могу существовать только в рамках корпоративных проектов, но все таки техническая, не менеджерские специализация.
И так случилось, что много коллег релокейтилсь и некоторое время жили в Польше, в Гданьске.
Повозвращались многие. Рассказывали что да как.

Да, безопасность защищенность, то се. Набор преимуществ за рубежом известен.
Но, так получилось, что у жены проблемы по женской части непредвиденно.
Клиника по ЭКО, подготовительная терапия.
Никакая страховка это не покрывает.
Все к этому шло но обошлось.
Видимо терапия помогла.
Славою богу, чудо, до эко не дошло.
Так в клинике немало иностранцев.
С Австрии приезжают. Жена разговорилась с одной нашей там в ожидании. Она за иностранца замуж вышла.
Причём летают регулярно. Сложное это дело
Потому что там это не просто дорого, а ... как дорого
А таких ньюансов вагон и маленькая тележка.
Если будет интерес и вопросы, на досуге продолжу.

Медицинский туризм уже давно существует, и чаще всего ездят на лечению туда, чем сюда. Да у нас дешевая стоматология, даже у меня в пгт в стомат.клинику приезжают постоянно киевляне (видимо в Киеве дорого) и даже видел иностранцев, но из-за этих людей местные стоматологи повышают цены просто в космос.
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:08

  safonovstanislav написав:Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.

В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам?

Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты.
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 07:55

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:Киев - вообще ужасный город сам по себе. Лучше уж в какую-нибудь Одессу релоцироваться, или хотя бы в Ивано-Франковск.

В Киеве приходится жить сидящим на потоках, и обслуживающий их комфортную жизнь персонал. Какой смысл там жить itшникам?

Был в Ивано-Франковск и Одессе. Одесса - показалась каким-то неухоженным и бандитским городом. Я бы туда даже на отдых не совался. Другое дело Ивано-Франковск. И люди попроще, и центр отремонтирован, ближе Львов, Польша и Карпаты.

В Одессе основной плюс - это море, при том, что инфраструктура города не уступает остальным крупным областным центрам.
Закарпатские города по инфраструктуре не дотягивают. А, вот, Львов - это фактически тот же Киев, т. е. город не для людей.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:32

Re: Релокація

BIGor
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  #<12
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