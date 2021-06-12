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#<1234 Додано: Чет 10 чер, 2021 16:18 Zebra С одной стороны вы правы, но это демографическая проблема всей Украины в целом. С другой в Киеве развитие есть, а в то же время многие ( особенно коренные киевляне) жалуются, что именно из-за этой динамики - ЖИТЬ СТАЛО УЖЕ НЕ КОМФОРТНО и хочется лучшей экологии, отстутствия пробок, тишины и т.д roberto dark

Повідомлень: 257 З нами з: 04.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 16:21 Zebra



Согласен с вами. Вот хорошая иллюстрация.



Согласен с вами. Вот хорошая иллюстрация. zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 38162 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3676 раз. Подякували: 11571 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 16:33 Zebra написав: .. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях.

Статистика вещь упрямая. .. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях.Статистика вещь упрямая.

думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными.

А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах.

Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти )) думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными.А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах.Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти )) sequence Повідомлень: 5229 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1388 раз. Подякували: 1388 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 13:42 sequence написав: Zebra написав: .. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях.

Статистика вещь упрямая. .. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях.Статистика вещь упрямая.

думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными.

А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах.

Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти )) думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными.А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах.Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти ))

21 век проблема решаема 21 век проблема решаема Мизантрóп

Повідомлень: 5890 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1071 раз. Подякували: 1104 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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