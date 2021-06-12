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Zebra С одной стороны вы правы, но это демографическая проблема всей Украины в целом. С другой в Киеве развитие есть, а в то же время многие ( особенно коренные киевляне) жалуются, что именно из-за этой динамики - ЖИТЬ СТАЛО УЖЕ НЕ КОМФОРТНО и хочется лучшей экологии, отстутствия пробок, тишины и т.д
Zebra написав:.. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях. Статистика вещь упрямая.
думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными. А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах. Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти ))
Zebra написав:.. какие тут перспективы в недвигу вкладываться - наши бабы не хотят рожать, или хотят рожать иностранцам в иностраниях. Статистика вещь упрямая.
думаю, дурных все же нэма рожать здесь - смысл? Начиная от роддомов и заканчивая гражданством. Если ты гражданин Италии, то ты, как и еврей, гражданин мира, а у нас "бэзвыз" с избранными. А как бизнес недвига у нас, полагаю, весьма любопытна. Происхождением денех сильно не интересуются, дорожает (пока) быстрее курса, цена входа раза в 2-3 меньше аналогов в европейский столицах. Проблема относительная тока чемодан с наликом ввезти-вывезти ))