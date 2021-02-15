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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 10:43

Комерційний Індустріальний Банк

Не втрачайте шанс на романтичну вечерю картками Mastercard від АТ "КІБ"!

Вогні міста та живий, теплий звук саксофону... А як давно ви востаннє вечеряли на даху?

Не зволікайте, беріть участь у розіграші від Mastercard Більше та отримайте можливість виграти особливий вечір для двох під звуки саксофону, який звучатиме лише для вас. А довкола — розкішний вид на місто...

Що треба? Три кроки:

Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua

Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard від #ComInBank

Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші особливого вечора на даху із виступом саксофоніста.

Що більше балів ви обмінюєте, то вищими будуть ваші шанси на виграш.

Розігруються по 3 сертифікати в кожному з 5 міст України: Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпро.

Акція діє з 10.05.2021 р. по 10.06 2021 р. на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://cib.com.ua/uk/about/news/ne-vtr ... vid-at-kib
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